Sharon kreeg miskraam na miskraam: ‘Er werd geen enkele aanwijsbare oorzaak gevonden’

Na een lang en slopend medisch traject is er voor Sharon (43) en Michael een stralend licht aan het einde van de tunnel: hun baby Faith. ‘De eerste vier weken na haar geboorte heb ik bijna alleen maar gehuild, zo emotioneel was ik.’

“Het zo lang gedroomde sprookje tussen Michael en mij kent helaas geen happy end, maar voor ons apart wel, want we hebben een prachtige dochter: Faith. Daarom al zou ik alles zo weer opnieuw doen. Faith is net één jaar geworden, en nog steeds kan het me overvallen, het besef: ik ben moeder! Faith is meer dan waar ik op heb durven hopen. Mijn ex Michael en ik ontmoetten elkaar in 2012, lekker ouderwets in de kroeg. Ondanks het leeftijdsverschil – Michael is elf jaar jonger dan ik – was het meteen raak tussen ons. Omdat we allebei een kinderwens hadden en ik al 36 was, belandde de strip met anticonceptiepillen al snel in de prullenbak. Een gezin stichten was onze grote wens. Tot onze blijdschap werd ik vrij snel zwanger, maar na acht weken werd ons geluk verstoord: ik kreeg een miskraam. Natuurlijk waren we wel verdrietig, maar we stonden er destijds nog redelijk optimistisch in. Zoiets kan natuurlijk altijd gebeuren en we wisten in elk geval dat ik zwanger kon worden. Maar na vijf jaar en evenzoveel miskramen begon de wanhoop toe te slaan.”

“Er werd geen enkele aanwijsbare oorzaak gevonden. We waren intussen in de medische molen beland. IUI, ICSI, ivf, alle trajecten hebben we doorlopen. En niet helemaal zonder resultaat: bij één ivf-poging was het raak. Ik was zwanger. Helaas heb ik ook toen maar kort van mijn zwangerschap kunnen genieten. Al snel werd duidelijk dat ons zoontje Miron een zeldzame genetische afwijking had. Hierdoor hebben we in overleg met de artsen de afschuwelijke stap moeten nemen de zwangerschap met twintig weken af te breken. Onze zoon heeft na de bevalling nog twaalf minuten in onze armen geleefd.”

“Miron maakte van mij een moeder, maar wel een moeder met lege armen. En mijn verlangen naar een kind werd alleen maar groter. Ondanks deze tegenslagen heb ik altijd heel sterk het gevoel gehad dat het goed zou komen. Ook vriendinnen zeiden vaak tegen me dat ze zeker wisten dat ik moeder zou worden. Echt, dacht ik dan. Maar ik hield me aan dat gevoel vast. Dat diepgewortelde ‘weten’, ook al was het maar een gevoel, daar putte ik mijn kracht uit. Bij elke nieuwe poging dacht ik: deze keer gaat het vast wél lukken. Die drive heb ik altijd kunnen vasthouden. Het was mijn kracht waar Michael zich weer aan vasthield. Opgeven was geen optie en hij ging in mijn vechtlust mee.”

“Omdat de Nederlandse artsen mij niet meer verder konden helpen, besloten we naar Gent te gaan. Daar werkte een arts die me misschien nog zou kunnen helpen. Maar ook toen ik daar onder behandeling was, kreeg ik weer twee vroege miskramen, nog steeds zonder duidelijke oorzaak. Inmiddels was ik al veertig, de miskramen zouden nu aan de kwaliteit van mijn eicellen kunnen liggen. De artsen in Gent stelden voor om een eiceldonor te gaan zoeken. Het was wel een mentale stap die we moesten nemen, maar ik wist dat ik niet minder van het kindje zou houden. Ook Michael stond open voor deze weg. We konden ons geluk niet op toen bleek dat mijn nichtje ons graag wilde helpen. Daar was ik ontzettend blij mee, want dan was ons kindje toch een bloedverwant. Maar helaas werd zij afgewezen als donor: ze was te jong. Er zitten strenge eisen aan het worden van eiceldonor, zo moet je bijvoorbeeld zelf al een kind hebben.”

“Ik plaatste een oproep op Facebook. Ik kreeg van twee vrouwen, onafhankelijk van elkaar, een mail. Zij hadden mijn verhaal gelezen en attendeerden me op een arts, dokter Valkenburg in België. Zij was gespecialiseerd in second opinions en herevaluatie na eerdere behandelingen en zou me misschien nog kunnen helpen. Eigenlijk voelde ik me destijds behoorlijk moedeloos. Dit zou geen second opinion meer worden, maar al een sixth opinion.”

“Ondertussen waren Michael en ik ons serieus aan het oriënteren op adoptie. We startten zelfs een crowdfundingsactie, omdat we gezien mijn leeftijd aangewezen waren op Amerika, waar de adoptie-procedure alleen al ongeveer € 50.000 kost. Toch bleef ook de tip van die ene arts door mijn hoofd spoken. Het gevoel dat ik het nog een kans moest geven, werd steeds sterker en uiteindelijk besloot ik ervoor te gaan, al verwachtte ik er inmiddels weinig meer van. Nadat dokter Valkenburg mijn dossier had geanalyseerd, dat inmiddels enorm was, stelde ze een baarmoeder-onderzoek voor. Daarnaast stelde ze voor om op eventuele embryo’s PGS, pre-implantatie genetische screening, uit te voeren. Omdat ik met mijn leeftijd een groter risico liep, konden we nog meer teleurstellingen door genetische afwijkingen op die manier vermijden.

“Uit het baarmoederonderzoek bleek dat mijn baarmoeder een T-vorm had. Volgens de arts kon dat de oorzaak zijn voor mijn

miskramen. In totaal zijn er zes biopten van mijn embryo’s naar Rome gestuurd voor onderzoek. In de tussentijd onderging ik een operatie om mijn baarmoeder een ‘normale’ vorm te geven. Uiteindelijk bleken er twee biopten te zijn zonder een genetische afwijking. Zodra mijn baarmoeder goed was hersteld, werd één van de twee gezonde embryo’s teruggeplaatst. Toen konden we niets anders doen dan heel hard duimen.”

“De dag waarop ik de uitslag zou krijgen, was ik ongelooflijk nerveus. Ik was gewoon aan het werk en al mijn collega’s wisten dat ik een belangrijk telefoontje verwachtte. Iets na vijven werd ik eindelijk gebeld. Met goed nieuws: ik was zwanger! Hoewel ik dolblij was, duurde mijn euforie helaas maar een uur, want ik bleef ontzettend onzeker. Van mijn zwangerschap heb ik niet echt durven genieten. Natuurlijk was ik dolgelukkig met het kindje in mijn buik, maar ik was zo bang dat het weer mis zou gaan, dat ik bij wijze van spreken het liefst negen maanden lang met mijn benen omhoog op de bank zou willen blijven liggen.”

