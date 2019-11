Marloes (42) verloor 6 jaar geleden haar 10 dagen oude dochtertje Luna door zuurstofgebrek tijdens de bevalling. Volgens haar en haar man Chris had Luna’s dood voorkomen kunnen worden. “Er is in onze ogen een opeenstapeling van fouten gemaakt en er zijn niet genoeg checks geweest.”

“‘Het spijt ons,’ zei de arts in het specialistisch ziekenhuis waar we na de bevalling terechtkwamen. ‘De schade in Luna’s hersenen is te groot. Ze zal geen kwaliteit van leven hebben.’ De boodschap sloeg de grond onder mijn voeten vandaan. Dat waar ik tijdens en na de bevalling bang voor was geweest, werd werkelijkheid. Chris stormde het ziekenhuis uit naar een grasveld naast het gebouw en begon keihard te schreeuwen. Ik keerde naar binnen en zei niets. Niet veel later viel samen met de artsen de beslissing: we gaan Luna’s voeding stopzetten. Ze zou nog hooguit een week te leven hebben.

Sterk

We kozen ervoor Luna mee naar huis te nemen, naar het kamertje dat wij voor haar hadden klaargemaakt. Een speciale verpleegkundige die ons 24 uur per dag zou bijstaan, ging met ons mee. Mijn ouders waren er, vrienden kwamen langs. Af en toe opende Luna haar oogjes. Iets wat bijna onmogelijk was met de medicatie die ze kreeg. Maar ze was zo sterk. Ze was zo aan het vechten. Soms liep ze blauw aan, omdat ze geen lucht kreeg. Dan nam ze weer een teug en zag ik de kleur op haar gezichtje terugkeren. Het was prachtig weer en ik zat veel buiten met Luna heel dicht tegen me aan. Echt genieten van die momenten durfde ik bijna niet, want ik wist dat ze moest gaan. Alles in mij schreeuwde: laat het niet zo zijn! En ik hoopte op een extra dag, of een extra uur.

3 dagen nadat we Luna mee naar huis hadden genomen en Chris en ik wat probeerden te slapen, kwam de verpleegkundige ons halen. ‘Het gaat nu echt slechter met Luna.’ We pakten ons meisje op en legden haar tussen ons in. Met mijn hand op haar borstkas – ik kon haar hartje voelen kloppen – vielen we in slaap. Heel vroeg in de ochtend werden Chris en ik op hetzelfde tijdstip wakker. Alsof Luna het moment zo had uitgekozen. Daarna blies ze haar laatste adem uit.

Tegenstrijdige informatie

In het begin overspoelde het verdriet alles, maar langzaam begon het gevoel dat er iets niet klopte en dat er fouten waren gemaakt bij mij binnen te dringen. Toen Luna nog leefde, ontvingen we al een brief van het ziekenhuis met allerlei tegenstrijdige informatie over de complicaties tijdens de bevalling. We hadden sterk het gevoel dat de waarheid niet naar boven kwam en zaten met zo veel vragen waar we geen antwoord op kregen. Een onafhankelijk adviseur spitte het medisch dossier voor ons door en een jaar na Luna’s overlijden kregen we het verslag onder ogen.

Uit het medisch dossier bleek dat ik een dubbele placenta had gehad. Dat had het ziekenhuis al vastgesteld in de weken voor de bevalling, toen ik naar het ziekenhuis kwam met de eerste bloedingen. Waarom hebben ze mij dat toen niet verteld? 1 van de complicaties van een dubbele placenta kan zijn dat de bloedvaten van de baby blootliggen voor de baarmoedermond. Dat kan leiden tot bloedverlies en zuurstoftekort bij de baby. Met een doppler-echo hadden ze kunnen vaststellen of ik die complicatie wel of niet had en hadden ze maatregelen kunnen treffen, een vervroegde keizersnede bijvoorbeeld. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Alles lijkt erop dat ik die complicatie had, maar achteraf is het niet meer met zekerheid te zeggen, omdat de placenta na de geboorte is weggegooid.

Niet aan rouwen toegekomen

De afgelopen 6 jaar waren een hel voor ons. Ik kwam niet eens aan rouwen toe. Als ik aan Luna dacht, dacht ik aan haar medische dossier in plaats van aan mijn kleine meisje. Maar ik kon niet anders dan vechten voor de waarheid. Als erkenning voor Luna en voor wat zij heeft moeten doorstaan. Gelukkig hadden Chris en ik veel steun aan elkaar. We praatten veel en trokken elkaar uit de put als dat nodig was. We hebben zo veel verloren.

Nu ligt de zaak bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en is het wachten op hun uitspraak. Hopelijk kan ik daarna eindelijk rouwen om het verlies van Luna. Om ons ideaal kracht bij te zetten zijn we een petitie gestart op lunasstem.nl. Daarin pleiten we voor meer transparantie, onafhankelijk onderzoek en een juiste nazorg bij medische fouten. We willen 250.000 handtekeningen verzamelen om aan te bieden aan de Tweede Kamer, zodat er iets verandert kan worden aan het beleid. Niet voor ons, maar voor al die mensen die nog te maken krijgen met medische fouten. Dan is Luna’s overlijden in ieder geval niet helemaal zinloos geweest.”

