Bianca (35) heeft autisme: ‘Het verschil tussen hoe ik me voel en hoe ik me voordoe is groot’

Ze kijkt mensen dan misschien liever niet in de ogen, ze heeft wél inlevingsvermogen en humor. Om af te rekenen met de vooroordelen over autisten schreef Bianca Toeps (35) het komische boek ‘Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit.’ En dat hadden we hard nodig.

“Mensen hebben vaak een clichéplaatje van een autist in hun hoofd: iemand die in 1 oogopslag ziet hoeveel lucifers er op tafel liggen, of een jongen die alleen maar bezig is met zijn treintjes. Maar een meisje dat op een obsessieve manier met boybands bezig is, kan net zo goed autisme hebben. Mensen denken ook dat autisten geen humor hebben, sarcasme niet begrijpen en – het grootste misverstand – robots zijn zonder gevoel. Dat is zó niet waar! Autisten hebben juist heel veel inlevingsvermogen, maar omdat alles zo heftig binnenkomt, moeten we – ik praat vanuit mezelf als autist – ons soms voor bepaalde emoties afsluiten. Door al die clichébeelden en vooroordelen wordt autisme soms ook niet herkend. Zelf kwam ik er pas op mijn 25ste achter dat ik autisme heb.”

Liever dikke boeken

“Op de basisschool ging alles nog redelijk, al reageerde ik als kleuter al anders dan anderen. Zo zaten we in een kringetje en moesten we met de dobbelsteen proberen 6 te gooien. ‘Goed zo,’ riep de juf dan als dat iemand lukte. En ook al kon ik er nog geen woorden aan geven, ik voelde dat het niet klopte. 6 gooien had niet met kunde te maken, maar met geluk. Het maakte me woedend. Uiteindelijk werd ik door dit soort incidenten onderzocht en kreeg ik het stempel ‘hoogbegaafd’. Ik werd overgeplaatst naar een montessoribasisschool. Daar heb ik me altijd heel fijn gevoeld, iedereen was welkom en waarschijnlijk waren er wel meer kinderen met autisme.

Eetstoornis

Na mijn middelbare school lukte het me tot 3 keer toe niet om een opleiding af te ronden. Ik begreep niet waarom en heb me heel lang een loser gevoeld. Die periode is echt de moeilijkste uit mijn leven geweest. Tijdens een van mijn stages begreep ik bijvoorbeeld niet dat ik niet publiekelijk een discussie aan kon gaan met mijn leidinggevende. Of ik durfde tijdens een andere stage niet te bellen. Hoe zouden ze aan de andere kant van de lijn reageren? Wat als ze vergeten waren wie ik was? Of iets zouden vragen waar ik niet op voorbereid was? Ik ontwikkelde in die tijd ook een eetstoornis. Ik raakte verslaafd aan snoep: het voelde in tegenstelling tot ander eten zo fijn aan en dan hoefde ik niet 3 keer per dag een nieuwe maaltijd te bedenken. Soms viel ik bijna flauw van de honger. Uiteindelijk werd ik opgenomen in een behandelcentrum tegen eetstoornissen, maar mijn autisme werd nog niet herkend.

‘Soms krijg ik een soort error in mijn hoofd’

Dat gebeurde pas toen ik echt in de put zat. Ik had inmiddels mijn roeping als fotograaf gevonden, maar er werd steeds meer van me verwacht, bijvoorbeeld dat ik de volgende dag wel even 10 foto’s klaar zou hebben. Zulke spontane verzoeken leveren een autist heel veel stress op. Ondertussen verwachtte mijn toenmalige vriend dat ik gezellig meeging naar een verjaardag, maar dat soort dingen kostten me heel veel energie.

Error

Toen ik hier een keer over blogde, schreef iemand: ‘Heb je geen autisme?’ Na vele onderzoeken bij Centrum voor Autisme van de GGZ bleek dat inderdaad het geval. “Overprikkeld zijn is het allerergste aan autisme. Het is gewoon shit als je hoofd alle indrukken niet aankan. Verjaardagen zijn loodzwaar, omdat er ontzettend veel gepraat wordt, ik niet weet wat mensen precies gaan zeggen, ik ze amper versta door het lawaai – autisten zijn heel gevoelig voor sensorische prikkels – en het 9 van de 10 keer gaat over onderwerpen die me niet interesseren. En de onderwerpen die mij wel fascineren, boeien andere mensen vaak minder. En dus zet ik een masker op en ga ik faken dat het gesprek me wel interesseert, want ik wil toch een goede indruk maken. En daardoor krijg ik een soort error in mijn hoofd, want het verschil tussen hoe ik me écht voel en hoe ik me voordoe is groot.

Ben je autistisch ofzo?

Soms denk ik: hoeveel rekening houden mensen zonder autisme eigenlijk met míj? Ik was een keer behoorlijk overprikkeld na een Star Wars-concert en toen ik vervolgens aan 2 mensen in de stiltecoupé vroeg of ze niet wilden praten omdat ik me niet lekker voelde, kreeg ik een grote mond. Uiteindelijk schreeuwde ik gefrustreerd dat ze hun bek moesten houden. 1 keer, toen ik iemand verzocht het irritante piepje op zijn mobiel uit te zetten, kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd ‘of ik autistisch was ofzo’. Nota bene van een vrouw die er niets mee te maken had! Dat deed pijn, ik kon alleen nog maar antwoorden dat dat de regels zijn in een stiltecoupé… Nu zou ik waarschijnlijk zeggen: ‘Ja, en daar heb ik geen problemen mee.’”

In haar boek Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit haalt Bianca op persoonlijke en komische wijze vooroordelen en onzintheorieën over autisten onderuit, noemt ze dingen die autisten echt niet meer willen horen en geeft ze tips over hoe je dan wel met autisten om kunt gaan. Een aanrader voor iedereen die autisme écht wil begrijpen. Lees ook haar blog op toeps.nl.

Lees het hele verhaal in Flair 46-2019. Deze editie ligt van 13 t/m 19 november in de winkels. Bestellen of nabestellen kan hier.

Tekst: Mariska Vermeulen | Beeld: iStock