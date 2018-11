Een positief lichaamsbeeld krijgen: deze tips van een psycholoog helpen je op weg

Iedereen heeft weleens last van een negatief lichaamsbeeld, zeker in dit tijdperk van selfies en social media. Heb je er echt last van? Bedenk dan dat schoonheidsidealen alleen maar idealen zijn. En die hoeven echt geen hoofdrol te spelen in jouw leven.

Lees ook: Dealen met de breuk: dít zijn de beste tips van een klinisch psycholoog

Volgens psycholoog dr. Jessica Alleva is een positief lichaamsbeeld ontwikkelen vaak een langdurig proces. Het gaat stapsgewijs, met kleine dingen die je voor jezelf kunt doen, zoals:

Tip 1: Focus op de functie van je lichaam

Focus op de functie van je lichaam in plaats van op het esthetische aspect. Als je bijvoorbeeld niet tevreden bent over je benen, is het goed te bedenken wat die benen allemaal voor je doen. Ze zorgen dat je op je werk komt of dat je ermee kunt hardlopen. Schrijf eens op wat je lichaam allemaal voor je doet. Dat heeft een positief effect op je zelfbeeld en zorgt er ook voor dat je leert dat je uiterlijk niet het belangrijkste is.

Tip 2: Leer genieten van je lichaam

Leer genieten van je lichaam. Hou je van dansen? Zet een muziekje op en swing door je woonkamer. Ander idee: neem eens wat vaker een bad met luxe badolie of laat je verwennen met een massage. Zo krijg je langzaam maar zeker een beter gevoel bij jouw lijf.

Tip 3: Vergaar meer kennis over (sociale) media

Belangrijk is ook om meer kennis te vergaren over (sociale) media. Zodat je beseft hoe fake de beelden zijn die je dagelijks te zien krijgt en hoezeer ze bewerkt worden. Weet ook dat al die beelden een achterliggend motief hebben, zoals geld verdienen of een bepaald imago verkopen.

Tip 4: Denk ook na over belangrijkere dingen

Denk ook eens na over welke dingen in het leven voor jou belangrijker zijn dan uiterlijk. Als je bijvoorbeeld bedenkt waarom jij je beste vriendin leuk vindt, zal dat eerder vanwege haar innerlijke kwaliteiten zijn dan vanwege haar uiterlijk. Je vindt haar waarschijnlijk grappig, lief of intelligent. Besef dat mensen je niet alleen op je uiterlijk beoordelen, dat doe jij tenslotte ook niet.

Tip 5: Focus ook op je goede eigenschappen

Focus ook eens op je eigen goede eigenschappen en zie in dat je veel meer bent dan je uiterlijk. Leer van jezelf houden om álles wat je bent.

Tip 6: Let op welke media je consumeert

Ook belangrijk: let goed op welke media je consumeert. Als je door je Instagramfeed scrolt en merkt dat beelden van bijvoorbeeld fitgirls je onzeker maken over je eigen lichaam, stop dan met volgen. Ga liever op zoek naar accounts van vrouwen die body positivity aanmoedigen en die je wél inspireren van jezelf te houden zoals je bent. Zo krijg je een evenwichtiger beeld van hoe de gemiddelde mens eruitziet, in plaats van te focussen op celebs.

Meer tips van psycholoog dr. Jessica Alleva voor een positief lichaamsbeeld? Het volledige artikel lees je in Flair 45. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Elien Geboers | Met dank aan: dr. Jessica Alleva | Beeld: iStock