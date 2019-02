Hatsjie! Last van pollen? Ga ze met déze tips te lijf

Het warme weer van de afgelopen dagen was heerlijk, maar niet voor degene die last hebben van hooikoorts. Want: de pollen vliegen weer door de lucht. Ga ze met déze tips te lijf.

Acupunctuur

Bij acupunctuur worden extreem dunne naalden in het lichaam geplaatst. De acupunctuur richt zich op het versterken van het afweermechanisme, waardoor je lichaam beter reageert op pollen. Het doet geen pijn, dus misschien toch even die afspraak plannen?

Kokosolie

Smeer wat kokosolie aan de binnenkant van je neusvleugels, onder je ogen en op je wimpers. Dit houdt de pollen tegen die irritaties opwekken én het ruikt ook nog eens lekker!

Honing

Een oude wijsheid tegen hooikoortsklachten is: neem dagelijks een theelepel honing. In honing zitten namelijk meestal kleine hoeveelheden pollen. Door hier dagelijks bijvoorbeeld een theelepeltje van in je thee te doen, zou je juist wennen aan de pollen. Het is het proberen waard!

Kamillethee

Echte theeleut? Kamillethee bevat antihistaminica en beschikt over ontstekingsremmende eigenschappen die je symptomen kunnen verlichten.

Let op wat je draagt

Als je buiten bent geweest, kunnen er pollen in je haar zitten en op je kleren. Een douche kan dan helpen om klachten te voorkomen. En doe je kleding gelijk in de was.

Bron: Womens Health | Beeld: iStock