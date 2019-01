Pioppi-dieet: dít is het geheim van Italianen om gezond oud te worden

Het is de laatste tijd vaker in het nieuws: in het Italiaanse dorpje Pioppi worden opvallend veel mensen gezond oud. Er is zelfs een dieet naar hen vernoemd. Wat is hun geheim?

Lees ook: Oude (voor)ouders? Grote kans dat je zelf ook langer leeft

De bewoners van Pioppi hebben geen last van chronische ziektes, diabetes type 2 of ernstig overgewicht. Bovendien leven ze tien jaar langer dan gemiddeld. En dat allemaal doordat ze naar eigen zeggen geen supermarkt én geen sportschool hebben.

Geen supermarkt

Bij de inwoners van Pioppi staan er iedere dag verse groenten, fruit en noten op het menu. Deze komen uit de eigen moestuin en boomgaard. De Pioppianen eten dus alles vers en onbewerkt en halen niets uit pakjes en zakjes. Hierdoor krijgen ze een heleboel vitamines, mineralen en andere gezonde voedingsstoffen binnen. Deze blijven immers het beste behouden als de producten direct van het land op je bord komen. Naast groenten en fruit eten de Pioppianen vooral veel vers gevangen vis en gieten ze graag een flinke scheut olijfolie over hun eten. Daarmee krijgen ze veel gezonde vetten binnen, zoals omega 3.

De Pioppianen verstaan de kunst van genieten met mate. Ze eten liever een klein stukje goed vlees dan een bord vol kiloknallers. En zit de oogst een keer tegen, dan eten ze wat voorhanden is. Bovendien ademen ze behoorlijk schone lucht in, omdat er in de omgeving weinig grote wegen zijn.

Hoe zit het dan met pizza en pasta?

Wij kennen pizza en pasta als écht Italiaans. Toch eten de mensen in Pioppi deze koolhydraatrijke etenswaren slechts sporadisch. Ze bewaren ze voor feestdagen en eten ze dan alleen als voorgerecht.

Geen sportschool

Het werken in de tuin geeft de Pioppianen al behoorlijk wat beweging, maar daarnaast wandelen ze ook veel. Ze doen namelijk alles te voet en zetten er dan een flink tempo in. Bovendien vraagt houthakken ook de nodige energie en spierkracht. Een sportschool hebben ze niet eens nodig.

Geen stress

Stress lijken de Pioppianen niet te kennen en ze zoeken als het donker wordt hun bed op, zodat ze iedere nacht een behoorlijke hoeveelheid slaap krijgen. En dan is er ook nog de siësta, die alle Italianen kennen. Daarnaast onderhouden ze hun sociale contacten, wat ook nog eens heel gezondmakend is.

Wat betekent dit voor jou?

Leven als in Pioppi is misschien niet haalbaar voor jou, maar laat je vooral inspireren en neem over wat je voor jezelf reëel acht. Als je bij iedere maaltijd verse groenten eet, ben je al goed op weg. Een gemakkelijke manier om dit te bereiken, is een salade of soep bij iedere maaltijd. Je kunt het natuurlijk ook groter aanpakken en aan de slag met een eigen moestuin. Probeer verder inspanning af te wisselen met ontspanning, dan geef je stress minder kans. Slaap je daarnaast minimaal zeven uur per nacht, dan draagt dat ook bij aan je gezondheid. En maak je een praatje met je buren of spreek je af met een goede vriendin, dan werkt dat eveneens gezondmakend.

Het kan nóg gezonder

Pioppi ligt in de Zuid-Italiaanse streek Cilento. Het schijnt dat de mensen in de hele streek gemiddeld net zo oud of nóg ouder worden als de inwoners van Pioppi. In het dorpje Acciaroli is ruim 10 procent van de inwoners bijvoorbeeld ouder dan 100 jaar. Je zult er niet vreemd van opkijken dat deze gezonde ouderen allemaal dezelfde eet- en leefgewoonten hebben. Onderzoekers die de inwoners volgen, stellen inmiddels vast dat ongeveer een kwart van je levensduur in je genen vastligt en dat de rest wordt bepaald door je levensstijl.

Volgens de ouderen zelf is hun goede gezondheid te danken aan het feit dat ze de beste kruiden, tomaten en olijven van heel Italië hebben. Samen met het glooiende landschap van Cilento klinkt het als een heerlijke vakantiebestemming, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Annemiek (Puur figuur) | Beeld: iStock