Pijnstiller sneller laten werken? Neem ‘m in met dit drankje

Wakker geworden met een hels gevoel, wetende dat je gisterenavond een drankje te veel achterover geslagen hebt? We’ve all been there en daarom kunnen we alleen maar zeggen dat paracetamol je beste vriend is vandaag. Wil je de pijnstiller sneller laten werken? Dan kan koffie helpen.

De meeste mensen spoelen een pijnstiller weg met een grote slok water, maar cafeïne zou helpen om de werking van paracetamol te stimuleren. Een dosis cafeïne gelijk aan de hoeveelheid in 1 kopje koffie toevoegen aan ibuprofen of paracetamol zorgt volgens Huisarts & Wetenschap voor adequate pijnstilling bij een groot aantal mensen.

Minder pijn

Uit onderzoek, waarin twintig eerdere studies zijn meegenomen, heeft uitgewezen dat paracetamol met cafeïne bij meer mensen tot pijnvermindering leidt dan paracetamol alleen. Hierbij werd voornamelijk gekeken naar het effect van pijnstillende middelen op hoofdpijn, pijn na de bevalling en kiespijn na een ingreep.

Klein effect

Hoewel het effect niet groots is, is het wél benoemenswaardig volgens het onderzoeksteam. Ongeveer 5 tot 10 procent meer patiënten – in totaal 7.238 deelnemers – zouden baat hebben bij de pijnstillers wanneer er cafeïne aan werd toegevoegd. Deze proefpersonen hadden minstens 50 procent minder pijn ten opzichte van het maximum durende 4 tot 6 uur.

Geen bijwerkingen

Ook belangrijk: in geen enkel onderzoek dat is meegenomen in de studie werden ernstige bijwerkingen gerapporteerd die gerelateerd waren aan de pijnstiller of cafeïne. Volgens de knappe koppen kan de toevoeging van het stofje aan pijnstillers dan ook geen kwaad, zolang de aanbevolen doseringen maar niet overschreden worden. Al met al is het dus bést het proberen waard!

Bron: HENW.org | Beeld: iStock