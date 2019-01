5 dingen die je nog nooit gehoord hebt over gezond eten met kinderen

Patricia Ploeger is kindervoedingsexpert, diëtist en moeder. Ze biedt via haar online community ‘Gezond eten voor je kind‘ volledige online programma’s aan voor (aanstaande) ouders met praktisch advies over gezond eten: van zwangerschapswens tot tiener.

Speciaal voor Flair heeft ze een gastblog geschreven over de dingen die je nog nooit gehoord hebt over gezond eten met kinderen. Lees en leer:

1. Te weinig vet

Jonge kinderen krijgen te weinig gezonde vetten binnen. Smeer gezonde vetten op brood, zoals: hummus, notenpasta, avocadospread of 1 keer per week vette vis (bijv. zalm of gestoomde makreelfilet). En vergeet niet vet toe te voegen bij de warme maaltijd, dit geldt ook voor een babyhapje.

2. Vitamine D

Een kindje heeft tot en met 3 jaar extra vitamine D nodig. Dit is belangrijk voor sterke botten en tanden. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium uit de voeding wordt opgenomen.

3. Te veel vitamine A

Wat zit er op de boterham? Leverworst!? Voor kinderen onder de 4 jaar geldt dit advies: geef liever geen vlees waar veel vitamine A in zit, zoals smeerleverworst, leverworst of paté. Te veel vitamine A kan schadelijk zijn voor jonge kinderen. Het gevolg? Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid of misselijkheid bijvoorbeeld. De bovengrens voor vitamine A voor kinderen ligt op 800 microgram vitamine A. Een boterham met leverworst bevat bijna 1200 microgram vitamine A.

4. Peuterdiarree

Darmproblemen komen vaak voor bij peuters, er is zelfs een naam voor: peuterdiarree. Dit probleem wordt veroorzaakt door te weinig vet, te weinig vezels, te weinig vocht en te veel vruchtensap.

5. Proeven leert je kind in de buik

Via het vruchtwater maakt een kindje al kennis met verschillende smaken. Grote kans dat je kindje de smaken straks eerder waardeert. Ook als een kindje geboren is valt er veel winst te behalen. Tot het 2e jaar kun je spreken van the window of oppertunity: een kindje heeft zin om nieuwe smaken te leren kennen. Grijp die kans!

