Oude (voor)ouders? Grote kans dat je zelf ook langer leeft

Zijn je (voor)ouders bijzonder grijs, rimpelig, maar bovenal oud geworden? Dan is de kans groter dat een lang leven ook jouw gegund is. De kans om ouder te worden dan gemiddeld, is namelijk erfelijk.

Onderzoek

Mensen die uit een familie komen van mensen die ouder worden dan hun generatiegenoten, worden zelf ook vaak ouder. Dat blijkt uit onderzoek – gepubliceerd in Nature – van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met Amerikaanse en Nijmeegse onderzoekers. Voor het onderzoek werden cijfers van maar liefst 314.819 mensen uit 20.360 families gebruikt, afkomstig uit de Amerikaanse staat Utah en uit Zeeland. De oudste gegevens komen uit 1740.

Lekker lang leven

“Hoe meer langlevende verwanten je hebt, hoe lager je sterftekansen op elk moment in het leven”, zegt onderzoeker Niels van den Berg van het LUMC. Uit het onderzoek blijkt dat je een 31 procent lagere sterftekans hebt als je beide ouders gemiddeld ouder zijn geworden dan hun generatiegenoten. “In langlevende families kunnen ouders de genen voor een lang leven dus doorgeven aan hun kinderen, ook al worden ze zelf door externe factoren niet oud”, stelt Van den Berg.

Overal hetzelfde

De leefomstandigheden in Utah en Zeeland waren, zeker in het begin van de metingen, enorm verschillend. Zo bleven de inwoners van Zeeland veelal op dezelfde plek wonen, terwijl er in Utah veel migratie was. Toch werden in beide regio’s dezelfde resultaten gemeten. “Dat we ondanks deze verschillen tot exact dezelfde conclusies komen wat betreft de overerving van langlevendheid in families, sterkt ons idee dat er werkelijk langleven-genen te ontdekken zijn”, zegt Van den Berg in een verklaring.

