Nog donker? Dankzij deze tips lukt het wél om moeiteloos op te staan

Opstaan als het nog donker is kan soms een hele strijd zijn. Je bed is nog zo lekker warm, wat het nóg moeilijker maakt om eruit te gaan. Maar met deze tips spring (oké, stap) je voortaan zonder tegenzin uit bed.

Voel je je extra vermoeid deze maand? Je bent niet de enige. Dat je in het donker moet opstaan en pas thuiskomt zodra de zon ook al onder is, helpt dan ook niet mee. Probeer daarom om allereerst wel een ritme aan te houden. Grote kans dat je liever lekker laat naar bed gaat en pas later dan ook je bed uit komt rollen. Maar wanneer je het hele jaar op een vaste tijd gaat slapen én ontwaakt, zal je biologische klok dat ook een stuk prettiger vinden. Ja, dat betekent dus ook niet te lang uitslapen in het weekend.

Stop met snoozen

Wanneer het buiten nog pikkedonker is, is de binnenkant van je ogen alles wat je wilt zien zodra je moet opstaan. Snoozen is dan ook heel verleidelijk, maar oh zo slecht. Je moet daarna alsnog gaan haasten, omdat je minder tijd hebt dan gepland. Hulp nodig bij het stoppen met snoozen? Dit is de beste manier.

Rituelen zijn belangrijk

Hoewel je soms lekker out of the box mag denken, zijn rituelen voor je ritme wel heel erg belangrijk. Als je elke ochtend wakker wordt en je weet dat je favoriete ontbijtje op je staat te wachten, je lekker lang kan douchen en nog wat muziek kan luisteren, dan ontwaak je al veel makkelijker dan dat je dat niet hebt. Hé, we zeggen niet dat de ochtend een feestje hoeft te zijn, maar een beetje zelf de slingers ophangen kan geen kwaad.

De keuze is niet reuze

In de ochtend nog moeten kiezen wat je aan gaat trekken, wat je gaat eten: allemaal keuzes waar je echt geen zin in hebt. Leg je outfit daarom de avond van tevoren klaar en wanneer je een fijn ochtendritueel hebt zoals we hierboven al zeiden, dan kun je gewoon gaan met die banaan.

Water

Genoeg drinken is sowieso belangrijk (met deze tips krijg je het voor elkaar), maar een glas water net nadat je bent opgestaan is essentieel voor een goede start van je dag. Waarom? Nou, omdat we veel vocht ’s nachts verliezen, hebben ook je hersenen moeite met wakker worden (goed excuus). Drink daarom meteen wat water en je zult merken dat het allemaal net wat makkelijker gaat.

Shine

“People, let your light shine. Let the darkness fade away“, de Toppers zongen het al: licht is belangrijk. Want wanneer het namelijk donker is, associëren jouw hersenen dit met slaap, terwijl licht staat voor energie. Door bijvoorbeeld een wake up light aan te schaffen (en die hoeven tegenwoordig helemaal niet meer duur te zijn), zorg je ervoor dat er toch langzaam wat licht binnenkomt. De overgang is dan niet zo groot en je zult merken dat je rustiger en meer ontspannen ontwaakt.

Temperatuur omhoog

Wakker worden in een huis met standje vrieskist is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk voor je humeur. Het eerste wat je dan ook doet als je wakker wordt? De verwarming aanzetten. Heb je een partner die al eerder weg moet, vraag hem of haar dan even om dit te doen. Dan weet je zeker dat je niet je voeten op een ijskoude vloer hoeft te zetten. Wel natuurlijk weer naar beneden draaien als je naar je werk gaat, want stoken voor de planten is nergens voor nodig. Hopelijk is opstaan in het donker vanaf nu een eitje!

