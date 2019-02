Ook altijd te laat? Dan ben je gelukkiger en leef je langer

We hebben allemaal wel die vriendin (of misschien, we zijn die vriendin) die te laat is voor elke brunch, afspraak, feestje of etentje. Sommige mensen lijken simpelweg niet in staat om ooit op tijd te zijn. Vervelend, dat snappen we. Maar: misschien is het toch niet een heel slechte eigenschap. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mensen die altijd te laat zijn over het algemeen langer leven.

Lees ook: Volgens een deskundige: vooral aantrekkelijke vrouwen komen te laat

Southern Living meldt namelijk dat mensen die te laat zijn over het algemeen veel optimistischer en onrealistischer zijn. Waarschijnlijk gaan zij ervan uit dat ze kunnen douchen, voor de hele week kunnen koken en tien verschillende mannen op Tinder kunnen berichten voordat ze je naar jullie afspraak gaan.

Hoewel het een frustrerende eigenschap is, zowel voor de mensen die wachten om de lunch te bestellen als voor de goed bedoelde, maar altijd late persoon, blijkt dat er een zilveren rand aan zit. Uit recent onderzoek van Harvard blijkt dat de eigenschappen die mensen te laat maken precies dezelfde eigenschappen zijn die hen kunnen helpen langer en productiever te leven.

Mensen die niet leren van het te laat komen geloven zelf ook oprecht dat ze een onhaalbaar schema kunnen aanhouden. Volgens onderzoekers van de Harvard Medical School: ‘ Onderzoek wijst uit dat optimistische vooruitzichten in een vroeg stadium van het leven een betere gezondheid en een lager sterftecijfer kunnen voorspellen tijdens een follow-upperiode van 15 tot 40 jaar.’

Bovendien is het belangrijk om te begrijpen dat laattijdigheid voor sommige mensen niet helemaal hun schuld is, omdat ze een heel ander gevoel van tijd hebben dan jij. Een team van wetenschappers legde één minuut op de klok en vroeg twee verschillende groepen mensen met Type A (ambitieus, assertief) of Type B (ontspannen, creatief) persoonlijkheden en vroeg hen om te raden hoeveel tijd er verstreken was. Uit hun onderzoek bleek dat mensen met type A-persoonlijkheden vermoedden dat gemiddeld 58 seconden waren verstreken, terwijl mensen met type B-persoonlijkheden dachten dat gemiddeld 77 seconden waren verstreken. Dat 19e verschil in waarneming zou snel kunnen oplopen, waardoor iemand erg laat zou zijn om te lunchen.

Probeer er de volgende keer dat iemand te laat naar het feest gaat rekening mee houden dat ze gelukkiger, gezonder en productiever kunnen zijn – en dat dan overdenken terwijl je een extra aperitief bestelt om te eten terwijl je wacht.

Bron: Her | Beeld: