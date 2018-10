Volgens onderzoek houden relaties in déze gemeentes het langst stand

Iedere relatie is anders, maar – als het goed is – willen alle koppels uiteindelijk hetzelfde: samen oud worden. Verschillende factoren hebben daar invloed op. Wist je bijvoorbeeld dat je woonplaats er daar één van kan zijn?

Het vertrouwen dat jullie in elkaar hebben, hoeveel leuke dingen jullie ondernemen en hoe goed je met elkaar kunt praten: er zijn veel dingen die een rol spelen in de kwaliteit van je relatie én hoelang deze standhoudt. Als je zo lang mogelijk samen wil blijven met je geliefde, hebben we slecht nieuws voor je als je in Amsterdam woont. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het percentage stellen dat uit elkaar gaat in die gemeente het grootst is. In 2014 strandde tien procent van de relaties in de hoofdstad. Deze gemeente werd gevolgd door Groningen, Schiermonnikoog en Delft.

Goed nieuws

Voor hetzelfde onderzoek werd ook gekeken naar de gemeentes waar relaties het langst standhouden. Hierbij komt Urk als winnaar uit de bus. In deze gemeente liep slechts één procent van de relaties stuk in hetzelfde jaar. Waar koppels het ook goed doen? Op de tweede plaats staat Rozendaal, gevolgd door Staphorst en Zederik.

Hoe kan dat?

Volgens demograaf Jan Latten van de Universiteit van Amsterdam is er een logische verklaring voor. ‘In Amsterdam wonen veel werkende, economisch zelfstandige vrouwen. Stellen zijn er minder vaak getrouwd, maar wonen samen. Dat brengt minder verplichtingen met zich mee. Je hebt dan alleen een verplichting naar de ander toe’, zegt hij tegen RTL Nieuws. Bovendien speelt de religie in gemeentes als Urk een rol, zo verklaart de deskundige. ‘Deze koppels verplichten zich vanuit hun geloof om bij elkaar te blijven.’

