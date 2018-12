Toen Sinterklaas achter de rug was, hebben de meeste mensen ‘m meteen in huis gehaald: de kerstboom. En we halen alles uit de kast om de eyecatcher zo gezellig mogelijk aan te kleden, van lichtjes en een lange slinger tot kleurrijke ballen en een schitterende piek.

Maar… merk je dat je de laatste tijd nogal last hebt van een jeukende huid? Of benauwd bent? Dan kan het wellicht zijn dat je allergisch bent voor colofonium, een stofje dat in het hars van kerstbomen zit. Sorry.

Huidirritatie

Het is waarschijnlijk het laatste wat je wil horen, maar je kunt dus echt allergisch zijn voor je kerstboom. Het stofje dat de allergie veroorzaakt, kan zorgen voor een rode en jeukende huid, uitslag en blaasjes. En als de boom in de huiskamer staat, kun je er al last van krijgen.

Astma

Niet alleen je huid kan lijden onder de aanwezigheid van een kerstboom, ook astmaklachten kunnen verergeren. Dit komt door een reactie van de luchtwegen op schimmels, want ja, die ontstaan steeds meer naarmate de kerstboom langer in huis staat. En heb je last van hooikoorts? Dan kan die boom óók nog voor problemen zorgen. Aan het hars kan namelijk stuifmeel plakken van planten die tijdens de groei in de buurt van de bomen hebben gestaan.

