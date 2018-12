Waarom je nooit met de verwarming aan zou moeten slapen

Na een lange dag onder de koude dekens kruipen is geen pretje. Hoewel de verleiding groot is om de verwarming aan te zetten voordat je naar bed gaat, is het niet verstandig om het ding ’s nachts aan te laten staan. Als je écht goed wilt slapen, tenminste.

Het klinkt niet echt fijn, maar het zou wél het beste zijn voor je nachtrust: slapen in een koude kamer. Slaap je namelijk ‘te warm’, dan is de kans groot dat je een stuk eerder én vaker wakker wordt. De boosdoener? De droge lucht die wordt veroorzaakt door de verwarming. Een gebrek aan luchtvochtigheid zorgt er bovendien voor dat je eerder last hebt van hoestbuien en het sneller benauwd hebt.

Afkoelen

Daarnaast kan het hormoon melatonine niet optimaal z’n werk doen als je slaapkamer te warm is. Dit stofje koelt je lichaam namelijk af, maar dat lukt niet in een ruimte waar de verwarming aan staat.

Ideale temperatuur

Hoe warm of koud het in je slaapkamer moet zijn om je nachtrust te optimaliseren? Volgens experts ligt de ideale temperatuur om in te slapen rond de achttien graden.

