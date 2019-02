Handig! Nieuwe app helpt zwangere vrouwen met wat ze wel én niet kunnen eten

Dat werd potdikke eens tijd; voor vrouwen die twijfelen over wat ze wel en niet kunnen eten tijdens hun zwangerschap is er voortaan een speciale app. Daarmee kunnen ze eenvoudig en snel opzoeken of iets gegeten mag worden.

Weg met de onzekerheid

Dat meldt het Voedingscentrum vandaag. Nu zoeken (bijna alle) zwangeren dit vaak via het internet op. Maar die informatie is volgens de voorlichtingsorganisatie soms tegenstrijdig. De nieuwe app moet die onzekerheid wegnemen.

Betrouwbare info

“Je ziet snel van duizenden producten of je het wel of beter niet kunt eten. En de informatie komt van een betrouwbare bron. Het Voedingscentrum volgt namelijk de laatste wetenschappelijke inzichten over voeding en weegt alle onderzoeken zorgvuldig tegen elkaar af”, aldus de instantie.

De app, genaamd ZwangerHap, is vanaf nu gratis te installeren. Download ‘m hier voor Android-toestellen of vind de app hier voor je iPhone.

