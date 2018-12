Zo zorg je ervoor dat je tijdens de feestdagen niet aankomt

De komende dagen zullen we er niet aan ontkomen: eten (héél veel eten) en alcoholische versnaperingen. Het hoort er allemaal bij, maar het zorgt doorgaans ook voor flink wat extra kerstkilo’s. Allemaal leuk en aardig, al die gezelligheid en al dat eten, maar we willen natuurlijk het liefst zo flawless mogelijk 2019 in gaan.

Lees ook

3x succesrecepten voor hapjes bij de (kerst)borrel

Kiezen of delen

Eén van de lastigste dingen zijn kerstdiners. Voor je lichaam is het een behoorlijke opgave om zoveel verschillende soorten voedsel te verwerken. Koolhydraat-, vet- en eiwitrijke combinaties vormen een nachtmerrie voor de spijsvertering en zorgen ervoor dat je je traag, ongemakkelijk en opgeblazen voelt. Een manier om die ongemakkelijkheid te verminderen, is door te kiezen voor slechts een groep: kies voor koolhydraten met groenten, of anders voor proteïnen met groenten.

Blijf bewegen

Verder is, al lijkt dat een open deur, bewegen tussen die eetmarathon door heel belangrijk. Het vele eten en drinken heeft een grotere impact dan de meesten denken. Je bent vaak geneigd om helemaal te stoppen met bewegen. Dit zorgt ervoor dat je je nog slechter voelt. Dus ook al kom je niet meer toe aan je dagelijkse regime: blijf wel moeite doen om zoveel mogelijk te bewegen. Sporten is daarnaast ook goed voor een stralende huid en helpt je om het vsathouden van vocht door alle alcohol en het gebrek aan slaap te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld zoveel mogelijk te wandelen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia | Beeld: iStock