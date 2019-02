Heftig: zó veel Nederlanders ervaren stress door werk en sociale druk

Stress, het is en blijft iets waar veel mensen mee te maken hebben. Zo blijkt opnieuw uit een studie van Healthy Fest en De Nieuwe Yogaschool Amsterdam. Gelukkig is er ook goed nieuws: de onderzoekers hebben óók de oplossing ontdekt.

In de meeste gevallen wordt stress veroorzaakt door het jachtige bestaan dat we vandaag de dag leven. Daarnaast hebben mensen vaak het gevoel iets te ‘moeten’, waardoor dit gevoel alleen maar versterkt wordt. Hoeveel Nederlanders last hebben hiervan? Met 71 procent bijna driekwart van de Nederlanders, zo blijkt uit het onderzoek. En dat wordt voornamelijk veroorzaakt door situaties op de werkvloer en sociale druk.

Yoga

Uit hetzelfde onderzoek – onder 1.231 respondenten – blijkt bovendien dat meer dan de helft van de Nederlanders minder stress zou willen ervaren. Yoga kan daarbij helpen, zo beweren de knappe koppen. De deelnemers die al aan deze vorm van beweging doen, zouden zich namelijk minder gestrest voelen dan degenen die geen yoga beoefenen. Die eerste groep geeft dan ook in mindere mate aan niet zo veel stress te willen ervaren (47 procent), ten opzichte van degenen die niet met regelmaat aan yoga doen (63 procent).

Ontspannen

Volgens het onderzoek plannen mensen die actief aan yoga bovendien doen meer tijd in om te ontspannen; ook weten ze beter wat relaxen is. Onder de leden van De Nieuwe Yogaschool Amsterdam neemt 51 procent van de ondervraagden meer dan twee uur per dag voor zichzelf om te ontspannen, tegenover 38 procent die niet regelmatig aan yoga doet. Heb je dus last van stress? Dan weet je wat je te doen staat!

Beeld: Instagram