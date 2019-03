Na zoveel tijd is je ondergoed écht toe aan vervanging

Een blouse, trui, blazer vervang of verkoop je. Met enige regelmaat. Als-ie niet meer on trend is bijvoorbeeld. Maar je slipjes, die blijven jaren lang – op kleur – in de la met ondergoed liggen. Kan geen kwaad. Think again! Experts waarschuwen dat er weldegelijk een houdbaarheidsdatum aan onderbroeken zit en het overschrijden hiervan kan slecht zijn voor je gezondheid.

Spoiler alert! Je moet je slipjes sneller vervangen dan je denkt…

Nare gevolgen

Ondanks dat je het ondergoed in de wasmachine gooit, bestaat de kans dat bacteriën als E.coli en stofmijten zich ophopen in het stukje stof. Dit leidt tot blaasontsteking, spruw en – nog erger – allergische reacties. Good Housekeeping Institute (GHI) raadt aan om ondergoed na een jaar te vervangen, anders zou je risico lopen op dergelijke infecties en ontstekingen.

Ook raadt het GHI aan om je gedragen ondergoed te wassen in water met een temperatuur van 60 graden.

En als het dan weer tijd is om nieuwe slipjes te kopen, vergeet dan niet om ondergoed uit te zoeken waar je vagina ook blij mee is. Sommige stoffen kunnen zorgen voor irritaties in je schaamstreek. En dat wil je niet! De ene stof houdt bijvoorbeeld meer warmte en vocht vast dan de andere (al is katoen bijna altijd goed, want ademt en ventileert). Dit kan minder comfortabel aanvoelen en de balans van bacteriën op die toch al intieme plek verstoren. En zo’n verstoring kan vervelende klachten met zich meebrengen.

Wat voor ondergoed je wilt dragen, ligt echt aan je persoonlijke voorkeur. Maar welk model (string! hipster! boxershort!) je ook kiest, het is belangrijk om te kiezen voor ademend materiaal én voor ondergoed in de juiste maat. Plus: trek elke dag een schone onderbroek aan!

