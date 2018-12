Wil je afvallen? Zó veel minuten per dag wandelen doet wonderen

Als het op goede voornemens aan komt, staat afvallen bij velen bovenaan het prioriteitenlijstje. Wil gezond eten wel lukken, maar zijn heftige work-outs niets voor jou? Geen zorgen, óók wandelen kan al wonderen doen.

Het goede nieuws is dat je geen urenlange wandeling hoeft te maken als je wil afvallen. ‘Iedere dag dertig minuten wandelen of een andere soort van lichaamsbeweging is een mooi doel’, aldus personal trainer Nicolette Amarillas tegenover Popsugar. ‘En hoewel al enkele dagen per week een heel verschil kunnen maken, kun je voor het beste resultaat beter iedere dag een frisse neus halen.’

Tempo veranderen

Toch gaat het er niet alleen om hoelang je wandelt, maar ook hoe intensief de wandeling is. Vooral wanneer je blijvend resultaat wil boeken. ‘Als je doel is om af te vallen, moet je tijdens je training voortdurend veranderen van tempo’, zegt ze. ‘Zo kun je beter nooit langer dan dertig seconden tot één minuut in hetzelfde tempo lopen.’ Begin bijvoorbeeld eerst met dertig seconden rustig wandelen, waarbij je makkelijk een gesprek zou kunnen voeren. Voer het tempo vervolgens gedurende een halve minuut op, en zorg er op die manier voor dat je hartslag verhoogt en je ademhaling versnelt.

Variëren

Nicolette heeft nog een slimme tip voor iedereen die wil afvallen. ‘Probeer je iedere dag te focussen op een ander doel’, adviseert de personal trainer. ‘Concentreer je op maandag bijvoorbeeld op heuvels, dinsdag op snelwandelen et cetera. Daarnaast hoef je zeker niet elke dag te wandelen, varieer gerust met andere sporten zoals zwemmen of dansen. Het is belangrijk dat je hierbij goed naar je lichaam luistert.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock