Met dit stappenplan ben je binnen 24 uur van je verkoudheid af

Niezen, snotteren en tranende ogen. Het zijn de symptomen van een typische verkoudheid. Heb jij ‘m al te pakken gehad?

Zodra de temperatuur wisselt en de druilerige dagen aanbreken, ben je lang niet de enige die verkouden is. Soms kan zo’n verkoudheid best lang aanhouden en dat is meer dan vervelend. Maar – moge dit een lichtpuntje zijn – er is een stappenplan van verschillende dokters opgedoken waarmee je binnen 24 uur van al je klachten af zou zijn.

Warm douchen

Als je ’s ochtends wakker wordt met een verstopte neus, kun je volgens E. Neil Schachter – arts en schrijver van The Good Doctor’s Guide to Cold and Flu – het best de dag beginnen met een warme douche. Door het stomende effect wordt ademen weer een stuk gemakkelijker.

Tijd voor ontbijt

Voordat je begint met koffiezetten en ontbijt maken, is het verstandig om wat vlierbessensiroop te nemen. Dit werkt tegen virussen en geeft je immuunsysteem een boost. Neem je driemaal daags twee theelepels, dan verdwijnt je verkoudheid als sneeuw voor de zon. Vervolgens is het tijd voor een kop thee (nee, geen koffie) en een stevig ontbijt met eieren. Thee voor het verzachtende effect, de eieren om infecties te bestrijden (dankzij de aminozuren).

Lunchen

Wanneer je verkouden bent, heb je vaak geen zin in zware maaltijden. Ga daarom voor een lunch met pompoenpitten en wat kikkererwten. Licht, maar toch vullend. Daarnaast bevatten de erwten en pitten zink, wat ervoor zorgt dat ontstekingen en infecties bestreden worden.

Sporten: do or don’t?

Een rondje wandelen en een niet al te zware work-out gaan je van je verkoudheid afhelpen. Je krijgt niet alleen meer energie, maar het zorgt er ook voor dat je dieper in- en uitademt. Hierdoor ben je sneller van je verstopte neus af.

Neusspray

Gebruik een neusspray of zoutoplossing om gemakkelijker te kunnen ademen. Niet alleen overdag, maar ook voor het slapengaan. Je krijgt een betere nachtrust (die je hard nodig hebt) en de kans dat slijm en snot zich ophopen in je holtes, wordt minder. Met een beetje geluk duurt je verkoudheid ook niet langer.

Hydrateren!

Vergeet niet over de gehele dag water te drinken. Het is altijd belangrijk om goed gehydrateerd te blijven, maar tijdens je verkoudheid des te meer. Slijm in je neus en keel zal sneller verdwijnen en het risico op uitdrogen wordt zoveel mogelijk beperkt.

