Met de feestdagen in het vooruitzicht: 6 tips om op een gezonde manier af te vallen

Ben je klaar met het jojo’en en wil je graag op een gezonde manier blijvend afvallen? Op Fit.nl vonden we zes fijne tips die je goed op weg kunnen helpen.

Lees ook

Uit onderzoek blijkt: je kunt hetzelfde blijven eten en toch afvallen (nee, je hoeft er niet voor te sporten)

Tip 1: Stel een realistisch doel en schrijf je motivatie op

Wij storen ons vaak enorm aan leuzen zoals ‘met product X val je binnen twee maanden eenvoudig tien kilo af’. Tien kilo afvallen is namelijk simpelweg niet ‘eenvoudig’. Daarnaast lukt het heel weinig mensen om het gewichtsverlies vast te houden. Een belangrijke reden hiervoor is dat het lichaam gaat protesteren bij een te groot gewichtsverlies. Dit resulteert vaak in enorme honger, die ervoor zorgt dat je weer terugvalt in je oude patroon.

De eerste tip is dan ook om een realistisch doel op te stellen. Dat houdt in dat je een gewichtsverlies van rond de vijf tot tien procent van je huidige lichaamsgewicht in gedachten neemt. Stel: je weegt rond de zeventig kilo, dan is het dus slim om je te focussen op een gewichtsverlies tot maximaal zeven kilo. Maar ook in dit geval ligt er een terugval op de loer.

Tip 2: Ga niet op dieet

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat diëten vaak niet werkt. Je leert hierbij namelijk niet hoe je je eetgewoontes op een langdurige manier kunt veranderen. Daarnaast is diëten een te rigoureuze stap. Je gooit in één je keer je hele eetpatroon om. Het werkt dan ook veel beter om stapsgewijs te werk te gaan. Onderzoek welke ongezonde eetgewoontes er voor zorgen dat je niet afvalt of te zwaar bent geworden, zet je je voedingspatroon af tegen een gezond voedingspatroon en ga je na waar je gezondere keuzes kunt maken. Schrijf vervolgens zo concreet mogelijk op wat je wil gaan veranderen en begin daarnaast met de makkelijkst te veranderen gewoonte. Het gaat om een gezonde balans en een gebalanceerd voedingspatroon.

Tip 3: Schrijf je doelen op

Schrijf je doelen voortaan op en hou dagelijks bij hoe het hiermee is gegaan. Dit komt misschien wat kinderachtig over, maar het werkt motiverend om te zien of je op de juiste weg bent.

Tip 4: Informeer je sociale omgeving

Afvallen is vaak beter vol te houden als mensen in je omgeving rekening met je houden en je steunen. Oftewel: vertel je ouders, partner en vrienden in je omgeving te laten weten dat je gaat afvallen.

Tip 5: Maak je omgeving minder verleidelijk

Een belangrijke reden waarom mensen zwichten voor iets lekkers is dat ze te vaak in de verleiding worden gebracht. Dat is ook wel logisch, want elke keer ‘nee’ zeggen kost veel energie. Tip 5 is dan ook om je huis, auto en werkomgeving zo min mogelijk verleidelijk in te richten. De rest van de omgeving is waarschijnlijk al verleidelijk genoeg. Haal bijvoorbeeld pas snacks in huis op het moment dat je gasten hebt uitgenodigd. Pas ook op bij het boodschappen doen; het maken van een ouderwets boodschappenlijstje kan helpen om inpulsaankopen te vermijden.

Tip 6: Leer om een terugval te voorkomen

Als je bent afgevallen, is het heel belangrijk om er voor te zorgen dat je niet terugvalt. Hiervoor is het handig dat je meer inzicht krijgt in wat een terugval veroorzaakt. Er gaat namelijk een proces aan vooraf. Een terugval begint meestal met een disbalans tussen ontspanning en inspanning. Dit leidt weer vaak tot het gevoel dat je wilt compenseren en dat je de gedachten krijgt dat je het wel verdiend hebt om iets lekkers te eten. Aan de andere kant zijn veel mensen ook heel streng voor zichzelf. Dit ondermijnt je zelfvertrouwen en vergroot de kans dat je in een negatieve spiraal terechtkomt.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je goed in balans blijft, een misstap niet ziet als falen en je gedrag goed blijft monitoren. Jezelf wekelijks te blijven wegen kan hierbij helpen, net als in het weekend niet heel anders gaan eten, doelen blijven stellen en structuur houden in je eetpatroon.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Fit.nl | Beeld: iStock