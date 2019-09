Pas op: deze menstruatie-apps spelen gevoelige info door aan Facebook

Wereldwijd gebruiken miljoenen vrouwen menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden en te zien wanneer ze het vruchtbaarst zijn. Niet alle apps blijken alleen even nauwkeurig met die persoonlijke informatie om te gaan.

De populaire apps Maya en MIA Fem blijken intieme informatie te hebben doorgespeeld aan Facebook en andere partijen. Dat blijkt uit onderzoek van Privacy International. De Britse privacywaakhond heeft zich alleen gericht op de Android-versies van de apps. Er is niet bekend of de informatie op Apple-apparaten ook wordt doorgespeeld.

Persoonlijke informatie

In de apps houden vrouwen allerlei privé-informatie bij. Bijvoorbeeld wanneer ze ongesteld worden, welke datum ze voor het laatst seks hebben gehad, welke anticonceptie ze gebruiken en hoe ze zich voelen. Deze informatie is interessant voor adverteerders, omdat zij op basis daarvan meer te weten komen over de gebruikers. Zo kunnen zij hun potentiële klanten passende advertenties aanbieden.

Lees ook

Veel last van jouw ongesteldheid? Hierdoor misschien niet meer



Reacties

Maya heeft aan Privacy International beloofd de Facebook-koppeling te verwijderen. Het bedrijf achter MIA Fem heeft nog niet gereageerd. Andere menstruatie-apps zoals Clue en Flo zijn ook onderzocht. Zij spelen voor zover bekend geen informatie door.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.