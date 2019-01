We drinken massaal minder melk omdat het ongezond zou zijn, maar zijn die vermoedens terecht?

Waar vroeger de dag niet compleet was zonder minstens één glas melk gedronken te hebben, blijven de pakken tegenwoordig in het schap staan. Uit cijfers blijkt dat we vorig jaar 25 miljoen liter minder melk kochten dan het jaar ervoor. De voornaamste reden hiervoor is dat het drankje ongezond zou zijn. Maar is dat ook echt zo?

Dat we vandaag de dag minder melk drinken dan voorheen, is geen ontwikkeling van het afgelopen jaar. Al sinds 2012 daalt de consumptie ervan en heeft er een daling plaatsgevonden van maar liefst 14 procent, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI. En de afname van melkconsumptie zou niet alleen in Nederland een dingetje zijn. ‘Deze trend is zichtbaar in bijna alle westerse landen’, aldus Richard Scheper, zuivelanalist van Rabobank tegenover RTL Z.

Negatief imago

De voornaamste reden van de afgenomen melkconsumptie is het slechte imago van het drankje. Koemelk zou ongezond zijn. Zo schreeuwde Alissa Hamilton – schrijfster van het boek Got milked? – in 2015 van de daken dat het de kans op acne, eczeem en zelfs kanker zou vergroten. ‘Een enge ontwikkeling’, noemt voedingsprofessor Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit het. ‘Het negatieve imago van zuivel is echt wel van invloed.’

Suggestie

In een radiocolumn voor BNR Nieuwsradio laat Martijn Katan – hoogleraar in de voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam – zijn licht schijnen over de nadelen die worden toegeschreven aan het drinken van melk. ‘Volle melk bevat verzadigd vet, dat verhoogt het cholesterol en de kans op een hartinfarct. Het nadelige effect van melkvet op het hart is goed aangetoond’, klinkt zijn uitleg. Verder vertelt de hoogleraar dat slijmvorming en een dikke keel door melk een suggestie is. ‘En je krijgt van melk ook geen kanker.’

Allergie

Bovendien komt een echte koemelkallergie veel minder vaak voor dan ouders vaak denken. ‘Maar 1 op de 40 baby’s heeft er last van en ze groeien er meestal overheen voor ze 4 jaar oud zijn’, aldus Katan. Ook legt hij uit dat alle kinderen lactose – ook wel melksuiker, dat zowel in moeder- als koemelk zit – goed kunnen verteren. Volwassenen kunnen het daarentegen minder goed, ‘vooral als ze afkomstig zijn uit Afrika of Azië’. Dit kan leiden tot diarree of buikpijn, maar volgens de deskundige zou je daar wel heel wat glazen melk voor moeten drinken. ‘Van één glaasje krijgt niemand last.’

Voordelen

Voor de duidelijkheid: er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de schadelijke effecten van melk. Sterker nog, het product maakt deel uit van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en voldoet dus aan de eisen voor gezonde voeding, opgesteld door de Gezondheidsraad. ‘Wij adviseren dagelijks melk en melkproducten te gebruiken omdat ze onderdeel zijn van een gezond voedingspatroon’, legt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum uit aan Flair. ‘Zuivel levert eiwit, calcium en de vitamines B2 en B12 en verkleint het risico op darmkanker.’

Katan wijst ook op een aantal positieve effecten van melk op de gezondheid, bijvoorbeeld door het eiwit dat erin zit. ‘Kinderen hebben dat nodig voor de groei en zonder melk of yoghurt krijgen ze er al gauw te weinig van binnen’, stelt hij. Bovendien bevat melk vitamine B12, iets wat alleen in vlees, vis en zuivel zit. De hoogleraar noemt dat dan ook een goede reden voor vegetariërs om het drankje te drinken. Volgens de woordvoerder van het Voedingscentrum is zuivel daarnaast niet één op één te vervangen door een ander product. ‘Plantaardige eiwitdranken leveren niet dezelfde gezondheidseffecten als zuivelproducten. Maar als er voldoende eiwit in zit en voldoende calcium en vitamine B12 aan is toegevoegd leveren ze wel voedingsstoffen die je mist als je geen zuivel gebruikt.’

Ook het calcium dat in melk zit, hebben we nodig. Namelijk voor de gezondheid van onze botten. Het is alleen niet duidelijk hoeveel we er precies van nodig hebben. Katan: ‘Dat is lastig te onderzoeken.’

1 à 2 glazen per dag

Als we het advies van de Gezondheidsraad mogen geloven, is het verstandig om dagelijks 1000 mg calcium binnen te krijgen, wat neerkomt op 3 tot 4 glazen melk én een plak kaas. ‘Maar de deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie vinden 500 mg per dag al genoeg, en ik ben geneigd ze gelijk te geven’, zegt professor Katan. ‘Dat is 1 à 2 glazen melk per dag.’ Volgens Kampman is het in elk geval niet verstandig om minder of geen melk te drinken. ‘Tenzij je het tekort aanvult met andere zuivelproducten als yoghurt.’

Op de website van het Voedingscentrum vind je een handige tool waarmee je kunt berekenen hoeveel porties zuivel jou worden aangeraden. De Vries: ‘Wanneer je je dagelijkse aangeraden hoeveelheid niet overschrijdt past melk binnen een gezond voedingspatroon.’ Bang dat het een dikmaker is? ‘Vet in melk bevat veel verzadigde vetzuren, maar als je magere en halfvolle producten eet krijg je er niet te veel van binnen.’

Bron: RTL Z | Beeld: iStock