Viral: wanhopige oproep van moeder uit Almere al 65.000 keer gedeeld op Facebook

Een facebookoproep van een moeder uit Almere gaat gigantisch viral. Afgelopen zondag plaatste ze een wanhopig bericht; haar 13-jarige dochter lijkt aan een mysterieuze ziekte te lijden waarbij ze bloedt uit haar oren, neus en ogen. Artsen tasten in het duister en daarom hoopt de moeder op hulp uit een andere hoek.

Let op: onderstaande foto’s kunnen als schokkend ervaren worden.

Op zoek naar een diagnose

Op social media roept Chantal Oosterbroek anderen op de foto’s en het verhaal van haar dochter te delen, in de hoop dat iemand de symptomen herkent en haar kan helpen om een diagnose te stellen.

Groot mysterie

Twee jaar geleden begon het met bloed spugen, niet veel later begon het meisje ook uit andere plekken te bloeden. Ze werd in verschillende ziekenhuizen, waaronder instellingen in Amsterdam en Almere, onderzocht, maar er werd niets gevonden. Zelfs een MRI-scan liet geen afwijkingen in het gezicht en hoofd van het meisje zien.

Noodkreet

Omdat de tiener ook aan extreme haaruitval lijdt, is ze tevens getest op leukemie, maar wederom was echt geen match. “We zien onze meid steeds meer aftakelen. Wij moeten toekijken hoe zij hier aan onder door gaat. Dat is niet oké!”, aldus de noodkreet van moeder Chantal.

Iedereen wil helpen

Dat duizenden mensen willen helpen, blijkt wel uit het bereik van de facebookpost. Het bericht van Chantal is inmiddels al bijna 65.000 keer gedeeld en heeft al meer dan 8000 likes. Zou er op deze manier eindelijk duidelijkheid kunnen komen voor Chantal en haar dochtertje?

Bron: Facebook