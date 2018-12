5 manieren om langer te leven

Je wilt natuurlijk zo lang mogelijk van je leven genieten. Hoe kun je je levensverwachting verhogen? Dit zijn vijf manieren om langer te leven:

1. Gezond eten

Om langer van je leven te genieten kun je het beste een dieet volgen dat rijk is aan verse groenten en fruit en gezonde vetten en eiwitten. Kijk maar naar het eetpatroon in landen rond de Middellandse Zee. In Frankrijk, Spanje en Italië eten ze veel groenten, kaas, fruit en verse vis. Opvallend is dat mensen die zo’n Mediterraans eetpatroon volgen, minder last hebben van hart- en vaatziekten. Deze kwalen staan in de top 5 van doodsoorzaken in Nederland.

Wil je je levensverwachting verhogen, laat bewerkte voeding dan staan en eet vooral vers en onbewerkt. Het beste neem je bij iedere maaltijd verse groenten. Dat kun je doen door een paar plakjes wortel, komkommer of tomaat bij je ontbijt en lunch te nemen. Nog beter is het om als ontbijt een groene smoothie of groenteomelet klaar te maken en als lunch een groene salade of groentesoep te eten. Schep verder je bord ’s avonds vol groenten en eet er een lekker stukje vette vis ̶ zoals zalm, makreel of haring ̶ bij.

Lekker is bijvoorbeeld pasta van courgette met zalm of gevulde courgette met ansjovis. Door dit recept klaar te maken, draag je met voeding bij aan je levensverwachting.

2. Regelmatig bewegen

Iedere dag een half uur lang matig tot intensief bewegen helpt al om langer te leven. Daarvoor hoef je trouwens niet eens naar de sportschool. Wandelen op een stevig tempo voldoet namelijk al. Maak dagelijks een lunchwandeling of ga lopend boodschappen doen. Neem ook wat vaker de trap in plaats van de lift of ga lekker wandelen met de hond. Het hebben van een hond is sowieso al goed voor je levensverwachting. Zo sla je dus twee vliegen in één klap. Ook langzaam joggen werkt goed, zelfs beter dan snel joggen.

Bekijk ook deze manieren om meer te bewegen zonder naar de sportschool te hoeven. Ook huishoudelijke activiteiten geven je trouwens al de nodige lichaamsbeweging. Zeg je schoonmaakster dus vaarwel en doe het lekker zelf.

3. Gezond gewicht

Een gezond gewicht is belangrijk voor een goede gezondheid. Voor je levensverwachting is vooral de hoeveelheid vet op je buik cruciaal. Een teveel aan buikvet verhoogt immers de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Zo kom je erachter of je een hoog vetpercentage hebt.

4. Vermijd alcohol

Houd je wel van een glaasje? Voor een hogere levensverwachting (en een gezond gewicht) kun je alcohol het beste laten staan. We spreken immers niet voor niets over een bierbuikje. Zoals we al eerder zagen, is buikvet niet bevorderlijk voor je levensverwachting. Wil je wel eens een keer wat drinken, neem dan maximaal twee kleine porties en drink er veel water bij. Als je helemaal van de alcohol af wil, lees dan hoe je dat volhoudt. Nog meer motivatie nodig? Bekijk dan wat er met je lichaam gebeurt als je alcohol (en suiker én cafeïne) laat staan.

5. Niet roken

Dat roken ongezond is, weet je waarschijnlijk al. Roken leidt tot longproblemen, hartziekten, kanker en diabetes. Rook je niet, houden zo! Wil je stoppen met roken, dan kan het een extra motivatie zijn om te weten dat stoppen met roken gelukkig maakt.

