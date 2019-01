Aha, waarom sommige mensen áltijd links en rechts door elkaar halen

Als kind wordt het je al geleerd: wat is links en wat is rechts? Toch zijn er genoeg volwassenen die de twee niet uit elkaar kunnen houden. Hoe kan dat toch?

Uit onderzoek blijkt dat 9 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen de twee richtingen vaak door elkaar halen. Daarnaast leren kinderen pas op latere leeftijd het verschil tussen links en rechts dan je waarschijnlijk denkt; volgens de wetenschap zouden kinderen pas op hun zevende weten wat hun linker- en rechterarm is, maar kan slechts de helft van alle 11-jarigen het onderscheid maken bij andere mensen.

Assymetrisch

Hoe dat kan? Volgens Belgische neuropsychologen kunnen assymetrische mensen het onderscheid makkelijker maken. Zo zouden mensen die sterk links- of rechtshandig zijn en aan één kant van hun lichaam gevoeliger zijn, minder moeite hebben met beide richtingen uit elkaar houden. Of het nou bewust of onbewust is: deze mensen creëren hun eigen ezelsbruggetje, namelijk door te onthouden met welke hand ze letterlijk alles doen. Dat kunnen ze dan dus koppelen aan rechts of links.

Symmetrisch

Omgekeerd werkt dat ook zo. Gebruik je dus je linker- en rechterhand door elkaar en is het niet zo dat je álles met één hand doet? Dan is de kans groot dat je meer moeite hebt met links en rechts uit elkaar houden. Aha!

Bron: Psychologie Magazine | Beeld: iStock