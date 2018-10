Deze dingen gebeuren met je lichaam wanneer je een gebroken hart hebt

Hoe leuk en fijn de liefde ook is, er is één keerzijde: een gebroken hart. Het is alsof de grond onder je voeten vandaan zakt en je door een emotionele achtbaan gaat. Maar een relatiebreuk doet óók een hoop met je lichaam.

Na een relatiebreuk is de kans groot dat je er emotioneel even helemaal doorheen zit. Fysiek is een gebroken hart echter ook best een ding, wat dacht je bijvoorbeeld van die slapeloze nachten die je hebt?

Stress

Als je een gebroken hart hebt, kan het lastig zijn om je gedachten te verzetten en écht tot rust te komen. Hierdoor hebben veel mensen moeite met in slaap komen, en hebben sommigen zelfs dusdanig last van stress dat er angstgevoelens en hartkloppingen bij komen kijken. Het verdriet kan zo erg zijn dat het zenuwstelsel overprikkeld raakt, waardoor je het gevoel kunt krijgen dat je alle controle aan het verliezen bent.

Broken Heart Syndrome

Japanse onderzoekers ontdekten dat er zelfs zoiets bestaat als het ‘Broken Heart Syndrome’, een tijdelijke hartaandoening die eruit ziet als een hartaanval. Volgens de wetenschappers wordt dit veroorzaakt door stressvolle situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheiding of het overlijden van een dierbare.

‘Medicijn’

Wat je moet doen om er weer bovenop te komen, verschilt natuurlijk per persoon. Waar de één behoefte heeft aan een schouder om op uit te huilen, wil de ander niets meer dan een grote reep chocola en een dekentje. Volgens onderzoekers werkt het goed om een activiteit te doen waardoor je vóór je relatiebreuk al tot rust kwam. Deed je bijvoorbeeld altijd aan yoga en kwam je na zo’n lesje altijd helemaal zen thuis? Misschien is het een idee om dat dan weer op te pakken. Werkt een intensieve HIIT-training beter voor jou? Probeer dat. Zolang jij er maar gelukkig van wordt!

Bron: Goedgevoel.be | Beeld: iStock