Lezersdilemma: ‘Moet ik bij mijn eerste date al eerlijk zijn over mijn ziekte?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 35-jarige Thessa, die kort geleden te horen heeft gekregen dat ze lijdt aan de ziekte MS. Ze is nog op zoek naar een partner maar vraagt zich af of ze op de eerste date meteen open kaart moet spelen.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Sandy: Ik denk niet gelijk op de eerste date. Eerst je persoonlijkheid laten zien, denk ik. Je bent meer dan MS. Je hebt er ook angst voor, lees ik, om het direct te zeggen, omdat je bang bent geen kans te krijgen. Doe het dan hoe je innerlijk het aangeeft. Eerst wat van jezelf laten zien, dan is die behoefte bevredigd en daarna zeggen. En dan kan de man zelf een afweging maken.

Wendy: Open kaart spelen. Is voor jou het beste en voor de toekomstige date ook. Mannen zijn niet altijd kortzichtig gelukkig. Ga ervoor!

Anouk: Ik denk open kaart spelen en de waarheid direct zeggen. Ik ben ook aan het daten en ik heb CPTSS, depressie en dissociatie. Ik zeg het wel direct want dan kan de man direct kiezen of ze me de moeite waard vinden. Leven met mij is ook niet altijd rooskleurig.

Fopke: Ik zou open kaart spelen tijdens (het einde) van de eerste date. Met eerlijkheid kom je altijd nog het verst (ook al kan dat heel pijnlijk zijn). Als hij je echt de moeite waard vindt, kan hij daardoor heen kijken/prikken (de mijne tenminste wel en ondertussen zijn we al een heel tijdje erg gelukkig saampjes)…

Monique:

Beeld: iStock