De boer op: levenslessen van het platteland die je móet kennen

Droom je er ook soms van? De hectiek van alledag achter je laten en op een boerderij gaan wonen. Niet dat je daar niets hoeft te doen – integendeel – maar toch… Gelukkig hoeft verhuizen helemaal niet. Kijk gewoon naar wat de boeren doen. En kopieer.

Les 1: Ga op tijd naar bed

Omdat de boer bij het krieken van de dag opstaat (daar komen we zo nog op), moet hij ook op tijd zijn bedstee opzoeken. Ook al komt het er bij de meesten van ons vaak niet van (‘Nog 1 aflevering van die lekkere serie op Netflix, nou vooruit, 2 dan’), het is iets wat we eigenlijk wel zouden moeten doen. 7 tot 9 uur slaap per nacht doet wonderen voor je humeur én je gezondheid. Uit talloze onderzoeken is gebleken dat je ook minder gestrest bent als je een goede nachtrust achter de rug hebt. Met de kippen op stok dus.

Les 2: Sta vroeg op

Ja sorry, je kunt natuurlijk niet om half 10 ’s avonds het licht uitdoen en de volgende ochtend om 11 uur je nest uitrollen. Zo werkt dat niet (en te veel slaap is ook weer niet goed voor je). Zet net als de boer de wekker dus lekker vroeg. Niet om de koei’n te melk’n, maar bijvoorbeeld voor een work-out – als je de ochtend begint met een training barst je de rest van de dag van de energie. Uit onderzoek kwam naar voren dat mensen die vroeg opstaan zich gelukkiger en gezonder voelen. De meeste mensen zijn ’s ochtends knetterproductief. Bijkomend voordeel: je hebt nog geen jengelende kinderen om je heen, of echtgenoten die hun autosleutels of sokken kwijt zijn.

Les 3: Leef met de seizoenen

Er zijn weinig beroepsgroepen die zo moeten meebewegen met de seizoenen als agrariërs; al was het alleen maar omdat het meeste wat het gros van de boeren doet (zaaien, oogsten, fokken) in een cyclus gaat. De rest van ons kan dat in ieder geval kopiëren waar het onze voeding betreft. In plaats van aardbeien en asperges te eten in oktober of het hele jaar te kiezen voor altijd maar weer die broccoli, kun je veel beter fruit en groenten kopen die op dat moment voorhanden zijn. De voordelen: je eet gevarieerder, je voedsel is van betere kwaliteit (het hoeft geen lange reis af te leggen, waardoor voedingsstoffen beter behouden blijven) én door dat laatste punt ben je ook nog eens lief voor de planeet. En dat een beetje boer van de aarde houdt, spreekt voor zich.

Les 4: Neem het leven zoals het komt

Boeren dealen met de omstandigheden, zoals die komen. Ze móeten wel, want het boerenleven (en werk) gaat ook door als het regent of keihard waait of als er wekenlang juist geen druppel valt. Er zijn talloze boeken geschreven over geluk en een van de belangrijkste lessen uit veel van die boeken is: accepteer het leven zoals het is en laat los wat je niet kunt veranderen – volgens veel goeroes dé snelste weg naar geluk. Controlfreaks hebben doorgaans ook veel meer stress en dat langdurige stress écht heel slecht voor je is, dat weten we inmiddels wel.

Lees ook

Bertie over haar werk, de band met haar ouders én ‘BZV’: ‘Mijn moeder vond het ingewikkeld dat ik lesbisch ben’

Les 5: Zeg wat je op je hart hebt

‘Botte boer’ is niet voor niets een uitspraak. Denk voor de grap alleen maar even terug aan het afgelopen seizoen van Boer zoekt vrouw. Hoewel we er stiekem hard om moesten lachen, snoven we op maandagochtend bij de koffieautomaat met zijn allen verontwaardigd over Marnix. En toegegeven, hij had zijn woorden op momenten wat subtieler kunnen kiezen en gaf een heel nieuwe betekenis aan de uitdrukking ‘het hart op de tong hebben’. Maar als je er even over nadenkt, is er eigenlijk helemaal niets mis mee als iemand gewoon zegt wat hij op zijn lever heeft. Ergens geen zin in? Of het ergens niet mee eens? Gooi het op tafel! Dat geeft je zelfvertrouwen, het vermindert stress en het zorgt ervoor dat je krijgt wat je wilt. Bovendien zijn de beste relaties gebouwd op eerlijkheid en openheid, dus jouw band met anderen wordt er uiteindelijk alleen maar beter op.

Nóg vier onmisbare levenslessen van het platteland? Die vind je in Flair 12, de editie die nu in de winkels ligt. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Suus Ruis | Beeld: iStock