Zo nu en dan een leugen om bestwil vertellen: waarom doen we dat?

Een leugentje om bestwil vertellen: we doen het allemaal weleens. Het floept uit onze mond voordat we het beseffen. Waarom doen we dat eigenlijk? Klinisch psycholoog Carla Marie Manly legt het uit.

Want is een simpele ‘nee’ nu echt zo erg? Niet iedereen vindt nu eenmaal dezelfde shows leuk en wie weet was jij op zondagavond wel gewoon druk. Of bezig met andere dingen die niet beter of slechter zijn. Toch voelt het makkelijker om gewoon maar gewoon te liegen dat je ook helemaal fan bent van bijvoorbeeld Temptation, dan aan te geven dat je het een beetje plat vermaak vindt. Juist daarom vertellen we deze leugentjes om bestwil volgens klinisch psycholoog Carla Marie Manly: omdat we niet uit de toon willen vallen.

Kuddedier

Ze legt uit: ‘De mens is eigenlijk een kuddedier, we streven ernaar om leuk gevonden te worden en willen erbij horen. Een leugentje om bestwil is een natuurlijke reactie dat een gevoel van veiligheid verzekert. Het gaat uit van een instinct dat een gevoel voor betrokkenheid beantwoordt, al is het niet ideaal.’

Pinokkio

Voordat je begint te beweren dat jij dit nóóít doet, uit een kleinschalige studie uit 2002 blijkt heel wat anders. Zo’n 60 (!) procent van de mensen vertelt in een gesprekje van 10 minuten al een leugen. Maar goed dat we geen Pinokkio zijn dus. De psycholoog verklaart deze reactie en legt uit: ‘Wanneer we het gevoel hebben dat we deel uitmaken van een groep, voelen we ons minder angstig en hebben we minder stress. Leugentjes om bestwil komen het vaakst voor wanneer iemand onvoldoende weet over een onderwerp.’ Haar tip? Reageer niet meteen met ‘ja, ken ik’, maar accepteer dat het ook prima is om iets niet te weten of volgen. Voorkomt ook ongemakkelijke gesprekken wanneer je gesprekspartner wél ingaat op het programma.

Bron: HLN | Beeld: iStock