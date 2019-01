Zeg dat het niet zo is: déze lekkernijen kunnen we over een paar jaar niet meer eten

Start jij de dag met een kop koffie? En neem je als tussendoortje een handje pinda’s of een stukje chocolade? Dan hebben we slecht nieuws voor jou. De kans is namelijk groot dat je deze lekkernijen over een aantal jaar niet meer kunt eten.

Lees ook: Heftig of heerlijk? De komende zomers zullen ‘alleen maar warmer’ worden

Dat bepaalde voedingsmiddelen over een tijdje niet meer te verkrijgen zijn, heeft alles te maken met de opwarming van de aarde. De gevolgen zijn dat ijskappen smelten, er meer vulkaanuitbarstingen zijn en het drinkwater vervuild raakt. Maar ook kunnen sommige gewassen niet meer gekweekt worden. Dit komt voornamelijk door de hoge temperaturen en het tekort aan regen.

1. Avocado’s

Om avocado’s te laten groeien heb je ontzettend veel water nodig, zo’n 72 liter voor ongeveer 500 gram. Op dit moment groeit 80 procent van de avocado in California, waar nu extreme droogte heerst. Door het tekort aan regen is het moeilijker en vooral duurder om de vruchten te kweken. ‘De inheemse omgeving van de avocado’s is tropisch en wij groeien ze in de woestijn’, aldus avocado-boer Charley Wolk.

2. Kikkererwten

De wereldwijde productie van kikkererwten is 40 tot 50 procent gedaald. Ook dit komt door een tekort aan water over de hele wereld.

3. Koffie

Volgens CBS News zou 70 procent van de koffie in – het duurt gelukkig nog even – 2080 verdwenen zijn. De perfecte temperatuur voor Arabica-bonen, waarvan de meeste koffie wordt gemaakt, is 18 tot 21 graden; als de temperatuur daarboven stijgt rijpen de planten te snel. Dit beïnvloed de smaak van koffie. Omdat de temperaturen blijven stijgen, neemt de opbrengst en kwaliteit van koffiebonen af.

4. Vis

Als er niets wordt gedaan aan de overbevissing en de destructieve vissersmethoden die worden gebruikt, zwemmen er in 2048 geen vissen meer in de oceaan. Als dat gebeurt, wordt het ecosysteem uit zijn balans gehaald. Hierdoor wordt de zee vatbaarder voor vervuiling en giftige stoffen.

5. Pinda’s

Om pinda’s te kunnen kweken, heb je vijf maanden lang warm weer nodig én 50 tot 100 centimeter water. Als er een tekort is aan water, kan de plant niet ontkiemen. In het zuiden van Amerika – waar de meeste pinda’s groeien – hebben ze steeds vaker last van droge periodes en hittegolven.

6. Ahornsiroop

Ahironsiroop vereist specifieke weersomstandigheden. In de winter moet het vriezen en in de zomer moet het juist lekker warm zijn, anders kan de plant niet groeien. Het steeds veranderende klimaat kan de plant deze weersomstandigheden niet garanderen.

7. Chocolade

We eten chocolade sneller dan dat we het kunnen produceren. Zo aten we vorig jaar aten 70.000 metrische ton cacao meer dan gekweekt was. De productie ervan neemt bovendien af, door de toenemende droogte in West-Afrika, waar zo’n 70 procent van alle cacao wereldwijd wordt geproduceerd. Daarnaast heerst er een schimmelziekte onder de cacaoplanten, waardoor sommige oogsten mislukken.

Stappen ondernemen

Om deze lekkernijen te kunnen blijven eten moeten wij zelf wat gaan doen. Douche voortaan minder lang, pak de fiets in plaats van de auto en scheid je afval. Alle kleine beetjes helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Thisisinsider.com, Margriet.nl | Beeld: iStock