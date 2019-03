Ontkennen is zinloos: op déze leeftijd beginnen vrouwen op hun moeder te lijken

Betrap jij je er ook steeds vaker op dat je op je moeder begint te lijken? En dat terwijl je vroeger dikwijls dacht: zo ga ik het later nóóit doen. Dat blijkt gelukkig heel normaal.

‘Mama, ik lijk steeds meer op jou…’

Uit onderzoek, waaraan meer dan 2.000 vrouwen én mannen meededen, blijkt dat vrouwen op hun 33ste op hun moeder beginnen te lijken. Mannen gaan op hun vader lijken als ze de leeftijd van 34 hebben gepasseerd.

Ommekeer na komst kindje

Vrouwen zitten zo in elkaar dat ze, al dan niet onbewust, dezelfde levensvisie en smaak als hun moeder overnemen in de eerste paar jaar na de geboorte van hun eerste kind. Dit is gemiddeld op je 33ste. Vrouwen stoppen met rebelleren tegen hun moeder en zien opeens in dat ze het toch niet zo verkeerd had al die tijd.

Verschillende factoren

Onderzoeker Julian De Silva, de Londense chirurg achter het onderzoek, is ervan overtuigd dat we op een bepaald moment allemaal op onze moeder of vader gaan lijken. “En dat is iets wat we moeten vieren”, vindt Julian. “Zelf ouder worden van een kind is vaak de trigger, maar andere factoren spelen natuurlijk ook een rol. Ook fysiek beginnen we, naarmate we ouder worden, steeds vaker op onze ouders te lijken.” Dit zou ook een reden zijn om ons dan ook zo te gaan gedragen, volgens Julian.

Bron: Libelle | Beeld: ANP