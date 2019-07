Doei schuldgevoel: langst levende mensen sporten volgens de wetenschap niet

Gezond eten en een paar keer per week naar de gym: we doen het omdat anderen dat zeggen te doen, en vooruit, misschien ook omdat we ons er beter door voelen. Maar of we ook langer leven door te sporten is zeer de vraag.

Ooit van de blauwe zone gehoord? Dat zijn delen op de wereld waar mensen meetbaar langer leven. Sardinië in Italië is een voorbeeld, maar ook eilanden in Japan, Costa Rica, Zweden en Griekenland staan als de blauwe zones genoteerd. De mensen daar lopen niet de hele dag in hun ‘active wear’ rond, maar hun hechte sociale banden en lokaal geproduceerd voedsel (want: eilanden) dragen bij aan de hoge leeftijden die ze halen.

Lees ook

Wat ziet ze er goed uit! Dankzij déze sport is Adele nog meer afgevallen

Beweging: ja, sporten: neuh

Beweging speelt ook belangrijke rol, maar die hebben de bewoners al zonder dat ze daarvoor een abonnement bij de sportschool af hoeven te sluiten. Doordat ze hun eigen eten verbouwen en weinig tot geen huishoudelijke apparaten hebben, is het dagelijks leven voor hen al een ware work-out. Wat sport-haters daaruit te leren hebben? Gooi je sportabonnement uit het raam en zorg dat je elke dag een klusje in huis (met volle overgave) doet. Als je dan ook zoveel mogelijk de auto laat staan en de boodschappen wandelend of per fiets doet, kom je al een heel eind naar gezonder leven. En waarschijnlijk is het nog beter vol te houden ook.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.