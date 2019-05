Koolhydraten zijn al lang een veelbesproken onderwerp. Moeten we ze nou wel eten of toch beter van niet? Veel dieetfanatici verbannen ze volledig terwijl voedingsdeskundigen weer beweren dat je lichaam ze nodig heeft. Ingewikkeld…

Enkele diëtisten geven duidelijkheid en leggen uit welke koolhydraten je wel zou moeten eten, en welke je beter kunt overslaan. Want ja, er zit wel degelijk verschil tussen!

5 soorten koolhydraten waarvan je meer moet eten

1. Volkoren brood en pasta

Wie zegt dat je geen pasta meer kunt eten? Volgens diëtiste Amy Shapiro kan dit prima, zolang je voor de volkoren variant kiest. “Volkoren producten bevatten veel vezels en zijn minder bewerkt, waardoor je je sneller en langer voldaan voelt”, legt ze uit aan Byrdie. “Je verbrandt die koolhydraten ook langzamer, waardoor je je langer energiek voelt. Bovendien bevatten volkoren producten B-vitamines, die belangrijk zijn voor je metabolisme en energieniveau.” Kom maar doorrr met die pasta, dus!

2. Bonen en peulvruchten

Volgens diëtiste Wendy Leonard kunnen zwarte bonen, kikkererwten en linzen “je bloedsuikerspiegel verlagen, je cholesterolgehalte verbeteren en je darmen gezond houden”. Het zijn goede bronnen van foliumzuur, kalium, magnesium en vezels.

3. Volle granen

Volle granen als bruine ruist, quinoa, havermout en zilvervliesrijst zijn goede koolhydraten omdat ze langzaam verteren en minder pieken in je bloedsuikerspiegel veroorzaken.

4. Fruit

Naast goede koolhydraten zit fruit bomvol vitamines, mineralen en ziekte bestrijdende antioxidanten. Zeer nuttig om binnen te krijgen dus! Diëtiste Wendy Leonard stelt wel voor om biologisch fruit te kopen. Niet-biologisch fruit zit namelijk vaak vol met pesticiden, een chemisch bestrijdingsmiddel. Die wil je liever niet te veel binnenkrijgen.

5. Winterpompoen

Winterpompoenen zitten vol vezels en voedingsstoffen zoals bètacaroteen, dat in het lichaam omgezet wordt tot vitamine A en een belangrijke antioxidant is. Bètacaroteen speelt ook een rol bij je afweersysteem en beschermt je huid tegen uv-schade. Extra bonus? De vitamine C in de groente verbetert je immuniteit en helpt ook de rimpeltjes in je huid te bestrijden. Wat wil je nog meer?

5 soorten koolhydraten die je beter vermijdt

1. Wit brood

Een wit broodje met Nutella kan zo heerlijk zijn af en toe. Maar we kunnen het beter niet te vaak eten. Als wit brood verwerkt wordt, worden de meeste vezels, vitaminen en mineralen er namelijk uit gehaald. Leonard waarschuwt dan ook voor deze broodsoort. “Omdat wit brood amper vezels bevat, wordt het sneller verteerd en stijgt je bloedsuikerspiegel en insulineniveau. Eet je het regelmatig, dan kunnen die herhaaldelijke insulinereacties resulteren in insulineresistentie, die de kans op obesitas, diabetes, kanker en hartaandoeningen verhoogt”, aldus de diëtiste.

2. Witte rijst

Dit geldt ook voor witte rijst. “In witte rijst zitten amper voedingsstoffen en vezels. Daardoor breekt hij in je lichaam snel af tot suiker waardoor er ook pieken ontstaan in je bloedsuikerspiegel”, aldus Leonard.

3. Chips

Ook altijd zo een moeite om te stoppen met chips eten nadat je een zak hebt opengetrokken? Je kunt er makkelijk veel van eten zonder vol te raken omdat chips gemakkelijk afbreekt in het lichaam. Door de zoute en knapperige smaak wordt het beloningscentrum in de hersenen gestimuleerd waardoor het nog moeilijker is om ermee te stoppen. Diëtiste Leonard geeft als tip om een klein bakje chips te nemen in plaats van rechtstreeks uit de zak te eten. “Zo voorkom je dat je je overeet.”

4. Vetvrije koekjes en snacks

Denk je net superlekker bezig te zijn met vetvrije producten… Helaas betekent vetvrij niet dat een product gezond is. Volgens Shapiro zit er vaak meer suiker in dan de volle variant en eet je er ook meer van om je voldaan te voelen. Vet helpt immers om je verzadigd te voelen, door ze weg te nemen eet je er meer van. Je kan ze dus beter laten staan.

5. Ontbijtgranen

Ook cornflakes zijn volgens Shapiro geen goede keuze om je dag mee te beginnen. “De meeste ontbijtgranen zijn niet erg vullend, bevatten amper vezels en zitten tjokvol suiker. Ik merk bij veel klanten dat ze er ook onbewust veel meer van eten dan de portie die op de verpakking vermeld staat.” Volgens haar start je je dag daarom beter met een portie havermout of met proteïnen zoals eieren.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock