Geloof het of niet: deze kleur wijn zorgt voor de heftigste kater

Hoera, de eerste maand van het jaar en daarme Dry January is nu écht bijna voorbij. Dat betekent dat je jezelf komend weekend weer zónder schuldgevoelens mag trakteren op een heerlijk glas wijn. Maar wil je de kans op een kater beperken? Let er dan wél op welke kleur je van het drankje bestelt.

Lees ook: Wat er met je lichaam gebeurt als je suiker, cafeïne en alcohol laat staan

Als we professor Steve Allsop van het National Drug Research Institute in Perth mogen geloven, is het de kleur van wijn die uiteindelijk voor hoofdpijn zorgt.

Bepaald stofje

Welke kleur wijn je beter kunt laten staan als je geen kater wil? Volgens de wetenschap zorgt een glas rood voor meer problemen dan wit of rosé. Dit heeft alles te maken met de zogeheten ‘congeners’ die erin zit. Deze stof zorgt voor zowel de smaak als de kleur van de wijn. Maar hoe meer er van dit stofje in de wijn zit, hoe heftiger de hoofdpijn de volgende dag. En – je raadt het waarschijnlijk al – dit stofje zit vooral in rode wijn.

Als je dus morgen nog een beetje fris en fruitig voor de dag wil komen, dan kun je maar beter voor een wit wijntje gaan. Cheers!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.