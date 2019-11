Met déze tips lukt het je om kleinere porties te eten

We hebben allemaal weleens een poging gedaan om een kilootje af te vallen, maar diëten is nergens voor nodig. Want wist je dat kleinere porties eten al wonderen kan doen? We snappen dat het makkelijker gezegd is dan gedaan, maar met deze tips gaat het je lukken.

Zo met de feestdagen in het vooruitzicht is het fijn om te weten hoe je maat kunt houden. Diëtiste Vivian Janssens schreef er een boek over – genaamd De dieetbijl begraven – en deelt een paar van haar tips op HLN.

1. Bewust eten

Allereerst is ‘mindful’ eten belangrijk. Dat klinkt zweveriger dan het is. Je hoeft niet, zoals de rozijn-truc bij mindfulness, de structuur van je voedsel met je tong te betasten. Maar je bewust zijn van wat je eet en dát je eet (leg dus je telefoon aan de kant en zet de tv uit), is belangrijk. Bewust eten zorgt er namelijk voor dat je minder eet.

2. Wissel van bord

Gebruik kleinere kommen en borden. Klinkt als een kinderachtig trucje, maar het fopt je hersenen en geeft je het gevoel dat je net zoveel eet als je eerder deed. Terwijl je, als je dezelfde hoeveelheid op een normaal bord opschept, het gevoel hebt te weinig te eten. Vivian: “Ik gebruik vaak een ontbijtbord voor mezelf bij het avondeten, gewoon om een goede maatstaf te hebben. Dat voelt in het begin gek aan, maar het went erg snel. Een klein bordje is genoeg.”

3. Hersenen

Je hersenen zijn een belangrijke factor bij het (over)eten. Zeg daarom tegen jezelf, als je hebt opgeschept, dat deze portie genoeg zal zijn. Schep ook niet een tweede keer op als je je bord leeg hebt gegeven en weet dat het voldane gevoel pas later komt. Let er natuurlijk wel op dat je weet dat je portie niet te klein was voor wat je met jouw activiteitsniveau nodig hebt.

4. Take it easy

Zorg dat je de tijd neemt om te eten. Als je met anderen aan tafel zit, luister dan bewust naar het gesprek aan tafel en leg regelmatig je bestek neer. Wees dus niet al bezig met de volgende hap terwijl je nog aan het kauwen bent. Zo doe je langer over de maaltijd en zul je het ‘ik zit vol’-gevoel sneller bereiken dan wanneer je je bord in één keer leeg eet. Het duurt namelijk even voordat het seintje in je hersenen is aangekomen dat we genoeg hebben gehad en door rustig te eten ga je daardoor op een natuurlijke manier overeten tegen.

