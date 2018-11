Kate (29): ‘Ik heb bijna geen vrienden en voel me nog steeds eenzaam’

Je hoeft niet oud te zijn om je eenzaam te voelen. Marije, Joy, Claudia, Kate en Maaike zijn onder de veertig en hebben op het oog een prima leven. Toch voelen ze zich hartstikke eenzaam. Doordat Kate (29) op school langdurig werd buitengesloten, is ze nu contactgestoord.

Lees ook: Eenzaamheid blijkt groot probleem onder alleenstaande ouders

‘Ik ben altijd een stil type geweest. Op de basisschool was dat geen probleem, maar in de derde op de middelbare werd mijn stille aard door sommigen niet gewaardeerd. Zo werd ik buitengesloten door een groepje meisjes van wie ik dacht dat ze vriendinnen waren. We kenden elkaar van de basisschool, maar van de ene op de andere dag zeiden ze nog amper een woord tegen me. Ik mócht wel in hun gezelschap zijn, maar ik was gewoon lucht voor ze. Er werd alleen tegen me gepraat als ze iets nodig hadden en meestal verzonnen ze smoesjes om me er niet bij te hebben. Zo spraken ze af na school of in het weekend en werd ik niet uitgenodigd omdat ik zogezegd ‘te ver woonde’. Als ik daar iets van zei, zeiden ze dat ik te stil voor hen was. Het was geen fijne periode. Ik raakte in de put en begon met automutilatie (zelfverminking, red.). Op die manier kon ik met mijn gevoelens dealen, want dan dacht ik even niet aan de mentale pijn. Op school was er maar één meisje op wie ik kon rekenen en bij wie ik mezelf kon zijn. Ik zweeg wel over hoe ik me voelde en heb ook nooit verteld dat ik mezelf sneed.

‘Ik draag een rugzakje mee, maar zie de toekomst positief in’

Ik probeerde mezelf te veranderen, socialer te zijn. Daar kreeg ik van hen zelfs een compliment over. Het leek even of ze me eindelijk aanvaardden, maar het was alleen maar schone schijn. In het laatste jaar was mijn zelfvertrouwen volledig verdwenen, sneed ik mezelf meer dan ooit en werden mijn donkere gedachten steeds erger. Dat ik die jaren werd buitengesloten en genegeerd, zorgde er uiteindelijk voor dat ik me nog meer afsloot voor anderen en heel eenzaam werd. Het heeft gevolgen tot op de dag van vandaag. Sinds twee jaar snijd ik mezelf niet meer, maar in een groep houd ik me nog altijd op de achtergrond. Ik denk dat ik niets interessants te vertellen heb. Het gevolg is dat ik bijna geen vrienden heb en me nog steeds eenzaam voel. Ik heb wel een lieve vriend, die erg begripvol is. Hij gaf me mijn zelfvertrouwen beetje bij beetje terug en stelde me meteen voor aan zijn vriendenkring. Maar alleen aan personen bij wie ik me echt op mijn gemak voel, laat ik mijn sociale ik zien. Ik draag een rugzakje mee, maar zie de toekomst positief in. Qua werk ben ik geworden wat ik altijd al wilde: juf. Elke dag omringd worden door kinderen doet me heel goed. Ik krijg veel van ze terug en dat helpt me om de eenzaamheid te onderdrukken. Daarbij ben ik er extra alert op dat geen enkel kind zich eenzaam voelt. Ik wil in geen geval dat ze zich voelen zoals ik me vaak gevoeld heb op school.’

Lees de verhalen van Joy, Claudia, Marije en Maaike in Flair, editie 47. Nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.