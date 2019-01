Dít is volgens gynaecologen de kans om zwanger te worden op basis van je leeftijd

Sommige vrouwen willen al op jonge leeftijd moeder worden, andere wachten liever tot een later moment. Maar wat zijn je kansen om zwanger te worden, afhankelijk van je leeftijd? Twee gynaecologen doen een boekje open.

Deskundigen Mary Jane Minkin en Vivika Joshi vertellen aan SheKnows hoe groot de kans is op gezinsuitbreiding. Dit doen ze per leeftijdscategorie. Lees en leer:

Twintigers: piek in vruchtbaarheid

Als we gynaecoloog Minkin mogen geloven, piekt de vruchtbaarheid bij de gemiddelde vrouw op 24-jarige leeftijd. ‘Het risico op gezondheidsproblemen zoals vleesbomen en endometriose is lager bij vrouwen van in de 20, net zoals het risico op een miskraam’, zegt ze. Maar pas op: in deze jaren worden er ook vaker soa’s ontdekt bij vrouwen. ‘We zien een verhoogd aantal seksueel overdraagbare aandoeningen bij jonge vrouwen en die kunnen een negatieve invloed hebben op je vruchtbaarheid’, aldus Joshi.

Dertigers: overgangsperiode

In hun dertiger jaren zouden vrouwen in staat zijn om gezonde baby’s te baren, maar er zouden – vooral na het 35ste levensjaar – biologische nadelen aan kleven. ‘Op die leeftijd neemt de vruchtbaarheid plots heel erg af’, waarschuwt Minkin. Wil je meer dan één kind, dan kun je volgens Mary Jane dan ook beter op eerdere leeftijd beginnen. Zodra vrouwen de 40 naderen, zou het steeds lastiger worden, zegt ze. ‘Na de leeftijd van 35 jaar, vergroten de risico’s op een miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en andere complicaties.’

Heb je de leeftijd van 35 nog niet bereikt en lukt het niet om binnen een jaar zwanger te raken? Dan adviseert Minkin om je te laten onderzoeken. Dit geldt ook voor vrouwen die 35+ zijn en al meer dan 6 maanden actief zwanger proberen te worden.

Veertigers: aanzienlijke afname

Joshi benadrukt dat de kans om zwanger te worden in je veertiger jaren niet uitzonderlijk is. ‘Maar je kansen zullen wel degelijk aanzienlijk afnemen’, stelt ze. Ook meldt ze dat het niet vanzelfsprekend is dat ivf aanslaat op die leeftijd. ‘Hoewel ivf voor sommigen een goede optie is, daalt de slaagkans ook naarmate je ouder wordt.’

Vijftigers: onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk

Om maar met de deur in huis te vallen: ‘Vrouwen van in de 50 hebben een extreem lage kans om op een natuurlijke manier zwanger te worden’, aldus Vivika. Die kans zou volgens de gynaecoloog slechts één procent bedragen. ‘Maar ondanks hun leeftijd zijn er toch vrouwen die door ivf in hun vijftiger jaren nog een baby op de wereld zetten. Het is dus moeilijk, maar niet onmogelijk.’ Wel zou de kans op complicaties toenemen. Denk hierbij aan dingen als vroeggeboorte.

Op alle leeftijden

Leeftijd speelt een rol in de kans om zwanger te raken, maar helaas kunnen er altijd vruchtbaarheidsproblemen optreden. ‘Patiënten vragen vaak aan mij wat hun kansen zijn, maar het antwoord hangt niet alleen af van de leeftijd’, legt Joshi uit. ‘Ook de zaadkwaliteit, eerdere soa’s, ovulatiestoornissen of gynaecologische afwijkingen spelen een rol.’

