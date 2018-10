Onderzoekers: ‘Als je déze kaassoort eet voor het slapengaan, val je af’

Van brie tot roquefort, camembert en een plak simpele jonge kaas: is er geen enkele kaassoort die je niet lekker vindt? Als je dan ook nog een paar kilootjes kwijt wil, hebben we goed nieuws voor je. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er één soort is dat bijdraagt aan gewichtsverlies.

Het ligt zelden op een kaasplankje, maar toch. Als je wil afvallen zou je je volgens Amerikaanse onderzoekers moeten wagen aan cottage cheese, ook wel hüttenkäse genoemd. Zo’n dertig tot zestig minuten voor het slapengaan, aldus de wetenschappers, want dat zorgt ervoor dat je strakker in je vel zit.

Verschillende voordelen

Voor de studie – die gepubliceerd is in de British Journal of Nutrition – moest een groep actieve vrouwen (die zich in hun twintiger jaren bevonden) hun proteïneshake laten staan. In plaats daarvan kregen ze hüttenkäse voorgeschoteld voordat ze naar bed gingen. Wat bleek? Het metabolisme van de vrouwen kreeg een boost, de spieren werden sterker én de algehele gezondheid had baat bij de kaassoort. Dit zou komen doordat cottage cheese tjokvol eiwitten zit. ‘Tot nu gingen we ervan uit dat eten op zich eenzelfde effect zou hebben als een eiwitsupplement, maar daar was geen bewijs voor’, aldus onderzoeker Ormsbee. ‘Dit was een belangrijk onderzoek omdat we konden aantonen dat dit wel degelijk het geval is en het geeft mensen voor het slapengaan voedingsopties die verder gaan dan poedertjes en shakes.’

Bron: GVA.be | Beeld: iStock