Huh? Dingen vergeten schijnt juist goed te zijn voor je geheugen

Niets is frustrerender dan wanneer je dingen vergeet. Vooral als het om belangrijke dingen gaat. De een heeft meer last van vergeetachtigheid dan de ander, maar het overkomt ongetwijfeld iedereen wel eens. En hoewel het vergeten van dingen vaak wordt gezien als een slecht teken, hoef je je daar blijkbaar helemaal geen zorgen over te maken. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat het juist goed is voor je geheugen om af en toe wat te vergeten.

Uit onderzoek van de Universiteit van Toronto blijkt dat het vergeten van informatie zelfs net zo belangrijk is voor het functioneren van ons geheugen als het onthouden van informatie.

Huh? Hoe dan?

We zullen je de wetenschappelijke termen besparen, maar het komt erop neer dat onze hersenen mechanismen aanmaken die ervoor zorgen dat we bewust informatie vergeten. Wanneer je hoofd overloopt van informatie, worden de kleine details en minst belangrijke details geselecteerd om te vergeten. Hierdoor kunnen je hersenen zich vervolgens weer richten op belangrijkere informatie.

De onderzoekers zeggen dat ons geheugen namelijk is bedoeld om informatie op te slaan die ons later helpt om goede beslissingen te maken. “Het is belangrijk dat het brein daarbij onbelangrijke details vergeet en zich in plaats daarvan richt op de dingen die ons gaan helpen beslissingen te nemen,” aldus onderzoeker Blake Richards.

Goed voor het geheugen

Het vergeten van informatie is goed voor ons geheugen op twee manieren. Ten eerste omdat oude en mogelijk misleidende informatie wordt verwijderd, wat ervoor zorgt dat je beter in staat bent je aan te passen aan nieuwe situaties. Ten tweede omdat dit ervoor zorgt dat herinneringen worden versimpeld. Blijkbaar zorgt het feit dat je je niet elk detail kunt herinneren ervoor dat het makkelijker is om te voorspellen hoe een nieuwe situatie zal verlopen.

Persoonlijk

De dingen die je vergeet en de mate waarin je deze vergeet is volgens de onderzoekers erg persoonlijk. Het hangt namelijk af van de omgeving waarin je leeft. Iemand die dagelijks nieuwe mensen ontmoet, zal ook eerder namen en gezichten vergeten dan iemand die altijd door dezelfde mensen wordt omringd.

Ben je dus weer eens wat vergeten? Geen stress! Het was dan waarschijnlijk iets onbelangrijks dat nu plaats heeft gemaakt voor belangrijkere informatie!

