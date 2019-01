H(astsjoe)ooikoorts: door de warme winter vliegen de pollen alweer door de lucht

Loop je rond met een kriebelende neus, of zit-ie zo verstopt dat je aan het eind van iedere zin naar lucht moet happen (en ben je niet gewoon verkouden)? Dat kan, want door de warme winter loopt de natuur zo’n maand voor op schema.

Doordat december en januari relatief warme maanden waren/zijn, is de natuur verder dan-ie eigenlijk zou moeten zijn. De hazelaar (een struik) kwam in december al tot bloei, vijftig jaar geleden gebeurde dit pas half februari. Er wordt dus ook gesproken over een ‘voorlente’. In december was het gemiddeld 6,1 graden, en de eerste tien dagen van januari was het drie graden warmer dan gemiddeld.

Sneeuw

Komende week komen daardoor elzenpollen in de lucht. Dit is al de ‘tweede lichting’, aangezien het LUMC op eerste kerstdag ook al elzenpollen registreerde. Het lijkt erop dat het komend weekend kouder wordt, en er wordt zelfs voorspeld dat er in februari iedere dag een reële kans op sneeuw is. Deze week zitten we er echter nog ‘warmpjes’ bij dus als je gevoelig bent voor pollen, neem een zakdoekje mee.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock