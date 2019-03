Hoofdredacteur Marije over het trainen voor de Strong Viking Family Run: ‘Ik maak mij geen zorgen’

Half mei klinkt misschien nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Op de tweede zondag van die maand – de twaalfde om precies te zijn – vindt de Strong Viking Family Run plaats, waar hoofdredacteur Marije enorm naar uitkijkt. En het leuke is dat jij met haar, de rest van het Flair-team én jouw gezin mee kunt doen!

Hoe het trainen voor de Strong Viking Run de niet zo sportieve Marije af gaat? “Goed! Ik moet zeggen dat ik het meer voor mezelf doe dan voor de Strong Viking Run, want daarvoor heb je eigenlijk geen extra training nodig. Ik sprak laatst een moeder die vertelde dat ze bij een hindernis een half uur is blijven steken omdat ze samen met haar kinderen verwikkeld raakte in een spontaan moddergevecht. Dus ik maak mij geen zorgen.”

Gezellig

Toch doet ze er naar eigen zeggen goed aan om nu wekelijks zo’n twee keer een rondje te rennen. “Mijn conditie was echt wel belabberd”, biecht Flairs hoofdredacteur op. Marije hoopt het hardlopen vast te kunnen houden, want ze merkt wél dat ze zich beter voelt. “Ik moet zeggen dat ik het nog steeds niet heel leuk vind, maar nu het weer beter wordt en de kinderen ook vaak mee willen, wordt het wel gezelliger. Liv gaat vaak op de step mee en Kyano voetbalt veel, dus die rent het met gemak.”

En hoeveel zin ze heeft in 12 mei? “Hartstikke veel zin! Het wordt echt een ontzettend leuke dag waarbij er denk ik heel veel gelachen gaat worden. Fajah Lourens moedigt ons natuurlijk aan en na afloop kunnen we met zijn allen nog wat drinken in de Flair-lounge. Meer wij-gevoel kan bijna niet!”

Doe mee!

Zijn jij en je gezin klaar voor deze toffe uitdaging? Bestel dan hier je tickets voor de Strong Viking Family Edition op 12 mei 2019. Je bent dan direct aangemeld voor het Flair-team. Benieuwd naar alle extra’s die daarbij komen kijken? Klik dan hier!

