Omcirkel 12 mei maar in je agenda, want dan vindt de Strong Viking Family Edition plaats! En het leuke is dat je samen met het hele gezin én het Flair-team mee kunt doen. Inclusief een aantal leuke extra’s, of course!

Trainen maar!

Natuurlijk doet hoofdredacteur Marije Veerman samen met haar kids mee aan de Strong Viking Family Run. Er is alleen één dingetje: Marije is niet heel erg sportief. Maar volgens haar Strong Viking Trainer Lars kan iedereen het. In het Vondelpark kreeg zij samen met de kids haar eerste training. Bekijk de video!

Doe mee

Zijn jij en je gezin klaar voor deze toffe uitdaging? Bestel dan hier je tickets voor de Strong Viking Family Edition op 12 mei 2019. Je bent dan direct aangemeld voor het Flair-team. Benieuwd naar alle extra’s die daarbij komen kijken? Klik dan hier!

