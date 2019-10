Te hoge werkdruk? Dit kun je als werknemer zelf doen

Van vergadering naar vergadering rennen, een belafspraak tussendoor en ga zo maar door. Oh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de dingen die je búiten werktijd moet managen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het huishouden? En de kids die je van school moet halen?

Tegenwoordig hoor je het maar wat vaak: mensen die een te hoge werkdruk ervaren en uiteindelijk met een burn-out thuis op de bank belanden. De cijfers liegen er dan ook niet om; in de afgelopen twintig jaar is het aantal overspannen werknemers verdubbeld, zo stelt Arbo Unie. En als we niet met z’n allen op tijd aan de bel trekken, zal naar verwachting een kwart van de werknemers thuis zitten in 2030 of in elk geval minder inzetbaar zijn. En dat wil natuurlijk niemand.

Lastig probleem

Tijd om nú actie te ondernemen dus, vindt ook Willem van Rhenen, hoogleraar en stressexpert bij Arbo Unie. Voor werkgevers is het volgens de deskundige belangrijk om op de drie basisbehoeften van werknemers te letten: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. “De mens is van zichzelf heel creatief en wil graag iets toevoegen. Het is heel irritant als je dat wordt afgenomen”, legt hij uit. Maar gemakkelijk is de kwestie niet. “Op dit moment hebben veel sectoren al een groot arbeidstekort. Daardoor krijgen mensen die aan het werk zijn het steeds drukker, wat mede weer leidt tot meer burn-out klachten.”

Zelf doen

Je kunt natuurlijk wachten tot je werkgever stappen onderneemt en het gesprek met hem of haar aangaan, maar er zijn ook dingen die je als werknemer kunt doen. Flair zet een paar belangrijke punten op een rij die je niet uit het oog mag verliezen:

1. Geef je grenzen aan

Het is niet altijd even gemakkelijk en we snappen dat je je baas niet teleur wil stellen, maar het is ontzettend belangrijk om ook zo nu en dan ‘nee’ te zeggen als jou iets gevraagd wordt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij tot in de late uurtjes op kantoor zit en thuis óók nog aan de slag moet omdat je te veel hooi op je vork genomen hebt. Vergeet vooral niet dat je echt niet ontslagen wordt als je een keer je grens aangeeft. Dat heeft je baas ongetwijfeld liever dan dat je helemaal niet meer kunt komen werken.

2. Plan pauzes in

Een boterham naar binnen werken terwijl je achter je laptop zit. Kan geen kwaad, toch? Toch wel. Gun jezelf pauzes, zéker als je het heel druk hebt. Je verdient het en het geeft je ruimte om even op adem te komen. Blok je pauze(s) in je agenda, dan is de kans groter dat je ze ook echt pakt.

3. Scroll minder op je telefoon

Het is waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar laat je telefoon eens wat vaker links liggen. Het kost immers best veel energie om Instagram én Facebook (en andere apps) af te scrollen. Je staat er misschien niet zo bij stil, maar er komen heel wat prikkels op je af wanneer je dat doet. Tips nodig om te digiminderen? We hebben een paar handige tips voor je opgesomd.

4. Accepteren

De ene dag weet je bergen te verzetten, op andere dagen ben je niet vooruit te branden. Probeer dat te accepteren en stop met dingen forceren. Als je jezelf blíjft pushen en te veel van jezelf vraagt, solliciteer je haast naar een burn-out. Niet doen, dus!

