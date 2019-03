Hoe streng ben jij voor jezelf? Test nu hoeveel zelfliefde je hebt

Ben jij vaak lief voor anderen, maar streng voor jezelf? Mag je geen fouten maken en moet je alles perfect doen? Dan is het hoog tijd voor verandering en dat kritische stemmetje in je hoofd de mond te snoeren.

Je bent zoals je bent

Want wanneer je begrip kunt hebben voor je eigen fouten en gebreken, en leert om echt van jezelf te houden, wordt je een gelukkiger mens. En is dat niet waar het allemaal om draait in het leven?

Tips tegen zelfsabotage

Een aantal manieren om je bewuster te worden van die zelfsabotage, in de hoop dat je jezelf minder in de weg zit, willen we alvast met je delen. We sommen ze hieronder voor je op.

1. Identificeer het probleem

Neem even afstand om naar het hele plaatje te kijken. Als er een specifiek doel is dat je bereiken wil, kan het voorkomen dat je redenen probeert te bedenken waarom het niet zou kunnen lukken. Kijk eens naar de ware obstakels. Of zijn het toch je eigen onzekerheden?

2. Stop met focussen op de negatieve aspecten

Blijf je inbeelden welke positieve kanten er zijn die je energie en motivatie geven. Die motivatie brengt je dichter bij je doel. Als je vastloopt, bedenk dan dat het tijd kost om dingen gedaan te krijgen. Zoek inspiratie, lees je in in het onderwerp of vraag om hulp. En blijf proberen!

3. Wees zelfverzekerd over wie je bent en wat je kan bereiken

Je bewust zijn van je sterke punten is belangrijk. Maak desnoods een lijst hiervan om jezelf eraan te herinneren als je dat nodig hebt. Het kan best een oppepper geven om jezelf even door een positieve bril te bekijken.

4. Laat de angst om de falen niet winnen

Niemand vindt falen leuk. We willen niet falen, maar dit moet er niet de oorzaak van worden dát we falen. Het hoort bij het leven en je kan ervan leren. Kom dus uit je comfort zone en probeer het gewoon!

5. Wees niet te streng voor jezelf

Gaat het even stroef, met horten en stoten? Stop even, neem een pauze en denk na. Je hoeft niet perfect te zijn of alle antwoorden te hebben. Geef jezelf de ruimte om te groeien.

6. Neem zelf de controle over je leven

Niemand anders dan jijzelf is verantwoordelijk voor jouw leven. Jij hebt de controle over je eigen reacties. Het is makkelijk om anderen de schuld te geven van de dingen in ons leven waar we niet blij van worden. Het blijft lastig om te erkennen dat we onszelf soms in vervelende situaties plaatsen. Toch ben jij de enige die daar verandering in kan brengen. En soms komt de motivatie van iets of iemand anders, maar het is aan jou wat je ermee doet.

7. Observeren is de sleutel

Alle vragen die je hebt zodra er twijfels in beeld komen, kunnen worden beantwoord nadat je een goed beeld hebt gekregen van de gehele situatie. Daarom is het goed om altijd je ogen goed open te houden en je bewust te zijn van alles wat meespeelt.

8. Wees eerlijk

Geef toe dat je tegen moeilijkheden aanloopt. Weet dat dit geen teken van zwakte is en dat we allemaal weleens vastlopen. Stop met ervan weg te rennen en neem de uitdaging aan, ook als je weet dat het een pittige opgave wordt. Het moment dat je realiseert dat je problemen hebt, is de dag dat je begint uit te zoeken wat je hieraan kan doen.

9. Wees flexibel

Mogelijk merk je tijdens dit proces dat je doelen niet helemaal meer kloppen of passen. Wees flexibel en kijk wat je eraan kan veranderen.

10. Blijf oefenen

Alle belangrijke dingen in het leven vergen tijd en oefening. Het kost moeite, al is dat snel vergeten als je je doel eenmaal hebt bereikt. Elke keer dat je iets probeert, groei je van die ervaring. Daardoor word je een betere versie van jezelf.

