Zó lang (of kort) mag je volgens dermatologen onder de douche staan

Na een lange werkdag, als je net uit bed komt of een intensieve work-out achter de rug hebt: soms gaat er niets boven een lange, hete douche. Toch is je huid daar minder blij mee, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Hoe snel je onder de warme waterstraal vandaan moet komen als je lief wil zijn voor je lijf? Dermatologen doen uit de doeken.

Als we wetenschappers mogen geloven, kan heet water het vocht van de opperhuid wegstrippen waardoor je huidbarrière aangetast wordt. Dit kan hierdoor ontstoken raken, met een droge huid als gevolg.

Rimpelhuid

Het is daarom belangrijk om niet te lang onder de douche te staan, hoe lekker het ook is. “Douche maximaal 15 minuten”, aldus dermtoloog Mona Gohara tegenover Well + Good. “Dat is zelfs al behoorlijk lang. Beginnen je tenen en vingers te rimpelen, dan heb je er zeker te lang onder gestaan.”

Niet iedere dag

Douche je nooit langer dan een kwartier maar heb je tóch altijd last van een droge huid? Dan kan het ook komen doordat je er iedere dag onder springt. “Je te vaak wassen doet meer kwaad dan goed”, stelt huiddeskundige Katherine Ashenburg. “Het droogt je huid uit en zorgt voor irritaties. Je wast immers de goede bacteriën die van nature op je huid leven weg. Beperk het douchen daarom het liefst tot om de twee à drie dagen. Voel je je toch vies, was dan je gezicht, oksels, de zone onder je borsten en geslachtsorganen tussentijds met wat water.”

Temperatuur

Daarnaast is het ook belangrijk om de temperatuur van het water in de gaten te houden. “Die zou ongeveer even warm moeten zijn als je verwacht van een verwarmd zwembad in de zomer. Denk hierbij rond de 30 graden Celsius”, beweert dermatoloog Joshua Zeichner. “Is het water warmer, dan bestaat bovendien de kans dat de huid beschadigt.”

Afspoelen met water

Enne, al die heerlijk geurende douchegels zijn volgens experts ook niet altijd nodig. Sterker nog, Zeichner noemt het een mythe dat je ze iedere douchebeurt moet gebruiken en stelt dat voor de meesten alleen afspoelen met water ook al voldoende is. “De enige uitzondering is nadat je fel gezweet hebt, bijvoorbeeld na het sporten. De gebieden die de meeste nare geurtjes verspreiden, zoals je oksels en voeten, zeep je daarentegen wel beter in.”

Bron: HLN.be | Beeld: iStock