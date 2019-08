Waarom je lastig kunt slapen zonder deken, óók als het heet is

De mussen vallen van het dak, maar je móet en zal onder een deken slapen. Want ook al verklaren mensen je voor gek, anders kun je schaapjes blijven tellen. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Een deskundige doet uit de doeken.

Dat kan Ellen Wermter van Better Sleep Council haarfijn uitleggen. Zij verklaart aan The Huffington Post dat het ontstaat doordat onze biologische klok in connectie staat met onze lichaamstemperatuur.

Niet koud

“Je lichaamstemperatuur gaat vlak voor het slapengaan dalen”, aldus Wermter. “Die temperatuur blijft zakken tijdens je slaap. Op die manier bespaart je lichaam energie, wat dan weer kan worden ingezet voor andere systemen, zoals de spijsvertering.” En dat dekentje, dat voorkomt dat je het koud krijgt.

In de war

Maar zodra er een hittegolf is of de temperaturen stijgen, raakt jouw lichaam een beetje in de war. Jouw lichaamstemperatuur daalt niet en zo krijgt jouw lijf geen signaal dat het tijd is om naar dromenland te gaan. En wat moet je dan doen? Juist: wél onder de lakens gaan liggen. Wermter legt uit: “Onder de dekens kruipen hoort bij een aangeleerde routine. Wanneer we dat niet doen, lijkt het in onze hersenen alsof er iets ontbreekt en dan kunnen we moeilijk ontspannen.” Daarnaast komen door onder het liggen van een deken hogere niveaus van serotonine vrij. Hierdoor geeft de neurotransmitter je een signaal waardoor je een kalmer gevoel krijgt. Helemaal niet zo gek dus, die dekens. Slaap lekker!

