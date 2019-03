Last van stress? Maak je hoofd leeg met mindful running

Heb jij vaak het gevoel dat alles te veel is? Vliegen alle dingen die je moet doen je geregeld aan en kun je door de stress ook de slaap maar niet vatten? Dan is er voor jou een ding om te gaan doen, en dat is hardlopen. Klinkt vreemd, maar is toch écht een feit: door hardlopen maak je je overvolle hoofd leeg.

Het enige addertje onder het gras is, dat je niet die leuke app kunt gebruiken die je nauwkeurig vertelt hoe lang je al bezig bent en wat je aantal afgelegde kilometers zijn. En ook je hardloopmaatje mag niet mee tijdens deze rondjes door het park. Want dit gaat verder dan alleen beweging; dit is hardlopen met een zogenaamde meditatieve werking.

No technology

Het klinkt je misschien nog een beetje abstract en zweverig in de oren, maar de gedachte achter mindful rennen is dat je zonder enige afleiding sport. In plaats van bezig te zijn met het verbreken van je persoonlijke record – en dus continu op je telefoon kijken – rén je bij deze vorm van joggen gewoon. Geen smartphone of Apple Watch, geen hartslagmeters en running trackers. Alleen rennen, ademen en genieten van de natuur om je heen en de frisse lucht.

Yin en Yang

Deze vorm van hardlopen maakt je hoofd leeg en ruimt je zorgen en emoties op. Dit kan ervoor zorgen dat je allerlei dingen tegenkomt. Dingen die fijn zijn en misschien ook wel dingen die minder leuk zijn. In het Chinees; Yin en Yang. Het boekje ‘De Tao te King voor hardlopers‘ van schrijver en sportman George Hulskramer legt precies uit hoe het werkt. “Een reis van duizend mijl, begint met een enkele stap”, is een wijsheid die erin staat. Het legt de werking van mindful running duidelijk uit. Zeker een aanrader om te gaan lezen, mocht je deze vorm van hardlopen willen gaan proberen!

Tips voor starters

Luister naar je lijf. Gebruik geen apps of hartslagmeters, maar juist je lichaam als meetinstrument. Loop in een tempo dat prettig voelt, en versnel of vertraag als je voelt dat dit beter is op dat moment.

Gebruik geen apps of hartslagmeters, maar juist je lichaam als meetinstrument. Loop in een tempo dat prettig voelt, en versnel of vertraag als je voelt dat dit beter is op dat moment. Ren zonder muziek . Door muziek word je afgeleid en ben je niet bewust aan het hardlopen. Laat je oordopjes thuis en geniet van de geluiden van de natuur.

. Door muziek word je afgeleid en ben je niet bewust aan het hardlopen. Laat je oordopjes thuis en geniet van de geluiden van de natuur. Vind je eigen ritme. Ren niet zo hard dat je compleet uitgeput en buiten adem bent, maar ren in een fijn tempo waarin je een langere tijd achtereen kunt rennen. Adem goed in door je neus en uit door je mond, en let de hele run op je ademhaling.

Ren niet zo hard dat je compleet uitgeput en buiten adem bent, maar ren in een fijn tempo waarin je een langere tijd achtereen kunt rennen. Adem goed in door je neus en uit door je mond, en let de hele run op je ademhaling. Kijk vooruit. Ren met je neus in de wind, en kijk in de verte. Kijk niet naar beneden, maar juist naar de omgeving voor je.

Ren met je neus in de wind, en kijk in de verte. Kijk niet naar beneden, maar juist naar de omgeving voor je. Geniet van ieder seizoen. Laat een beetje wind of regen je niet afschrikken, maar probeer ieder seizoen juist te waarderen. Een tochtje maken door herfstweer kan juist zorgen voor een extra overwinning én voor een extra opgeruimd gevoel in je hoofd.

