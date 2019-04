Hap slik zeg: ‘Wij eten twee keer per week bij mijn ouders’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij de Fauzia (35).

Naam: Fauzia (35)

Partner: getrouwd

Kinderen: geen

Beroep Fauzia: ondernemer, heeft een eigen adviesbureau

Beroep man: ondernemer

Geeft uit aan boodschappen: € 75 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 500-750 per maand, veelal lunches of diners met zakenrelaties

Deze week op het menu

Maandag: broodje met hummus en gebakken vis

broodje met hummus en gebakken vis Dinsdag: nasi met kip en groenten bij mijn ouders

nasi met kip en groenten bij mijn ouders Woensdag: Parmezaanse crème met cherrytomaat als amuse, kreeftbisque als voorgerecht, kabeljauw als hoofdgerecht en crêpe suzette als nagerecht (business event met viergangendiner)

Parmezaanse crème met cherrytomaat als amuse, kreeftbisque als voorgerecht, kabeljauw als hoofdgerecht en crêpe suzette als nagerecht (business event met viergangendiner) Donderdag: bruine bonen met rijst en kip bij mijn ouders

bruine bonen met rijst en kip bij mijn ouders Vrijdag: tonijn vooraf, een soepje als tussengerecht, kabeljauw als hoofdgerecht, karamelsoufflé en een kaasplankje als nagerecht (vijfgangendiner met een zakenrelatie)

tonijn vooraf, een soepje als tussengerecht, kabeljauw als hoofdgerecht, karamelsoufflé en een kaasplankje als nagerecht (vijfgangendiner met een zakenrelatie) Zaterdag: coquilles, gewokte garnalen en een stukje gebakken zalm (uit eten met vrienden in een visrestaurant)

coquilles, gewokte garnalen en een stukje gebakken zalm (uit eten met vrienden in een visrestaurant) Zondag: taco’s met gehakt en paprika, bonen en ui

“Mijn man en ik gaan zo vaak uit eten met zakenrelaties dat het voor ons juist romantisch is om samen thuis te eten. Ik ben ondernemer en werk meer dan 60 uur per week. Daardoor ga ik anders met tijd om dan de meeste mensen. Ik speur niet een uur lang in de supermarkt naar koopjes, dat is voor mij duurder dan wanneer ik het uitbesteed. Mijn uurtarief is namelijk hoger dan wat het kost om de boodschappen te laten bezorgen. Ik ben fan van bezorgdienst Picnic. Daar staat mijn vaste boodschappenlijstje al klaar, dus het kost me maar 5 minuten om te bestellen. Heel soms ga ik naar de bakker. Maar ook dat beperk ik zo veel mogelijk, want je bent zo weer een half uur kwijt.”

Lees ook

Hap slik zeg: ‘Ik geloof dat ontgifting de sleutel tot een vitaal leven is’

Recepten lezen? Vermoeiend!

“Ik kook maximaal 2 keer per week en dan echt makkelijk. Mijn man en ik werken veel, daarom besteden we onze vrije tijd liever aan sporten, naar de bioscoop of een museum gaan en aan familie en vrienden. Wel vinden we het belangrijk om gezond te eten. Mijn lichaam is mijn motor: als ik fit ben, ben ik scherp. Junkfood komt er niet in. Ik heb een tijdje HelloFresh geprobeerd om mezelf te dwingen fatsoenlijke maaltijden op tafel te zetten. Maar ik werd al moe van het lezen van het recept, dat kostte zo veel tijd! En dan waren er ook nog van die ‘basisingrediënten’, die je zelf al in huis moest hebben. Maar die heb ik natuurlijk niet. Daar werd ik een beetje pissed van.”

‘Huiseten’

“Ik heb het geluk dat mijn lieve ouders graag voor ons koken. Twee keer per week eten mijn man en ik bij hen en dan krijgen we ook eten mee voor in de vriezer. Ik kom uit een Hindoestaans-Surinaamse familie en mijn ouders maken vaak ‘huiseten’ zoals wij dat noemen: rijst, kip en groenten. Ik ben gek op de Surinaamse keuken, een van mijn favorieten is pom, een ovengerecht dat je met rijst of op een broodje kunt eten. Iedereen maakt het op z’n eigen manier, bij de een is het zoet en bij de ander zuur. Pom hoort bij feesten en partijen en is voor mij echt een feelgood-gerecht, omdat ik het associeer met goede herinneringen. Toen ik nog jong was, wilde ik trouwens nooit eten en zat ik soms uren aan tafel met een vol bord voor me. Om zeker te weten dat ik iets lust, vragen mijn ouders nu vooraf wat ik wil eten. Ja, ze verwennen me. Waar ik niet mee kan aankomen, zijn vegan gerechten. Ik ben zelf wel enthousiast over veganistisch of vegetarisch eten, omdat ik denk dat het niet goed is voor onze aarde dat mensen zo veel vlees eten. Maar voor de Surinamers van mijn ouders’ generatie horen rund en kip er gewoon bij.”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 14. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Eva Munnik | Beeld: iStock