Hap slik zeg: ‘Spareribs? Ik zie ze niet meer als voedsel, maar als dood dier’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Nina (28).

Naam: Nina (28)

Woont samen met: Kevin (32)

Beroep Nina: administratief medewerkster

Beroep Kevin: productiemedewerker

Geeft uit aan boodschappen: € 400 tot € 500 per maand

Geeft uit aan uit eten gaan: € 60 per maand

Deze week op het menu

Maandag: Volkorenpasta met vegagehakt, Italiaanse wokgroenten en tomatensaus

Dinsdag: Vegaschnitzel met broccoli en krieltjes

Woensdag: Patat met mayonaise

Donderdag: Volkorenwraps met kidney-, chili- en zwarte bonen, tomatenblokjes, maïs, avocado en kruiden

Vrijdag: Volkorenpasta pesto met kookroom, vega kipstukjes, tomaten en rode ui

Zaterdag: Pitabroodje met vegashoarma en een salade

Zondag: Broodje vegetarische hamburger met komkommer, tomaat en een salade

“Een jaar of 4 geleden ben ik gestopt met het eten van vlees en vis. Ironisch, want ik vond vegetariërs altijd maar overdreven. Ik zou nooit mijn stukje vlees kunnen opgeven, dacht ik. Toen ik van een vriendin hoorde dat een vleesvrij eetpatroon had geholpen om het cholesterolgehalte van haar vriend omlaag te brengen – een probleem waar ik zelf ook mee kampte – besloot ik een maand lang hetzelfde te proberen. Het had een positief effect. Rond diezelfde tijd ben ik me gaan verdiepen in het dierenleed dat achter de vlees- en zuivelindustrie schuilgaat. Sindsdien eet en leef ik zelfs zoveel mogelijk veganistisch. Hoewel ik vroeger graag spareribs of chickenwings at, heb ik er nu echt een afkeer van gekregen. Ik zie het niet meer als voedsel, maar als een dood dier. Van vis, stinkend en glibberig, moest ik toch al nooit veel hebben.”

Oh die chocolade

“Waar ik wel moeite mee heb gehad, is chocolade opgeven. Vooral Maltesers, daar heb ik vroeger talloze zakken van leeggegeten. Ik merk dat ik er steeds minder behoefte aan heb. Een stukje puur op zijn tijd kan ik waarderen, maar ik hunker er niet meer naar. Bij een pizzeria bij ons in de buurt serveren ze met kaas en peer gevulde pastabuideltjes uit de oven. Die vind ik lastiger om te laten staan. Gelukkig kun je in de supermarkt ook veganistische kaas kopen. Dat vind ik af en toe nog lekker op een tosti.

‘Áls ik uit eten ga, ga ik voor de gezelligheid’

Thuis sta ik het vaakst in de keuken. Ik ben er nu eenmaal beter in. Al gaat het niet altijd vlekkeloos. Zo heb ik weleens mijn browniebeslag op de magnetronstand van de combimagnetron gebakken. De kartonnen bakvorm vloog in de fik en er kwam zwarte rook uit het apparaat; de penetrante geur bleef nog een hele tijd hangen. Mijn specialiteit zijn curry’s. Het enige wat je nodig hebt, is kokosmelk, currypasta, kikkererwten, groenten die je lekker vindt en eventueel kipstuckjes van de Vegetarische Slager. Makkelijk én lekker.

Lees meer

Hap slik zeg: ‘Beetje bij beetje probeer ik helemaal geen dierlijke producten meer te eten’

Hoofdgerecht en toetje

Kevin houdt er soms rare combinaties op na. Dan maakt hij bijvoorbeeld wraps en doet ie er rijst in – dubbele carbs. Mijn vader heeft er ook een handje van. Vroeger maakte hij op zondag altijd kip met rijst, banaan en cocktailvruchtjes. Daar overheen goot hij dan ketchup en mayonaise. Je verzint het niet, toch smaakte het goed. Laatst heb ik het gerecht nog nagemaakt, maar dan zonder dierlijke producten. Ik ga niet vaak uit eten. Áls ik ga, ga ik voor de gezelligheid. En dan gaan we niet naar all-you-can-eat-restaurants, daar ben je de hele avond op de kaart aan het kijken. En ik ga standaard misselijk naar huis. Nee, doe mij maar gewoon een hoofdgerecht en een toetje. Dan heb ik een leuke avond gehad en mijn maag ook.”

